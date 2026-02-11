Una sola empresa opta a la gestión del Mercado Municipal de Telde

Una única empresa se ha presentado al concurso público convocado por el Ayuntamiento de Telde para asumir la gestión del mantenimiento integral del Mercado Municipal. El plazo de presentación de ofertas se abrió hace dos semanas con el objetivo de avanzar en la puesta a punto de las instalaciones y dar un nuevo impulso a la reapertura del recinto. El contrato contempla el mantenimiento de los equipos eléctricos y mecánicos del edificio, así como de los sistemas de protección contra incendios, el grupo electrógeno, los sistemas de refrigeración y las cámaras de frío, elementos considerados clave para garantizar el correcto funcionamiento del mercado.

No obstante, el hecho de que solo una empresa haya concurrido al concurso no implica que vaya a ser finalmente adjudicataria del contrato. A partir de ahora, el Ayuntamiento deberá analizar si la oferta presentada cumple con todos los requisitos técnicos, económicos y administrativos recogidos en el pliego. En caso de que la empresa no reúna las condiciones exigidas o no supere esta fase del procedimiento, el Consistorio dispone de varias alternativas, entre ellas la adjudicación directa del servicio a otra empresa o la corrección del expediente para volver a sacar a licitación los trabajos de mantenimiento.

El edificio del mercado de Telde permanece cerrado desde noviembre de 2018, sin que desde entonces haya reabierto sus puertas. Tras años de advertencias del Gobierno de Canarias por las deficiencias detectadas en las instalaciones eléctricas se decidió cortar el suministro de luz, lo que obligó a los puesteros a trasladarse temporalmente al área polivalente de Narea. Desde entonces, han permanecido en este espacio provisional, a la espera de que las obras y la reapertura del mercado se hagan realidad.

Eso sí, la reapertura del edificio del Mercado Municipal continúa siendo uno de los objetivos prioritarios de esta legislatura para el actual equipo de gobierno. De forma paralela, el Ayuntamiento trabaja también en la regularización de más de 50 concesiones administrativas, algunas de ellas vigentes desde 1986 y que han quedado obsoletas con el paso del tiempo. En muchos casos estas concesiones se encuentran en situación irregular debido al fallecimiento de los titulares de los puestos o al abandono de la actividad sin que se haya producido una actualización administrativa, lo que ha contribuido al estancamiento de la actividad en el recinto.

Nuevos productos y puestos

La reapertura del edificio supondrá también una buena noticia para los actuales y futuros puesteros, ya que permitirá ampliar el número de puestos y abrir el mercado a nuevas personas interesadas en impulsar el comercio local y la venta de productos frescos y de kilómetro cero.

Entre los objetivos del Ayuntamiento figura dotar al mercado de un aire renovado, no solo a través de la mejora de las instalaciones, sino también mediante la incorporación de nuevos puesteros que ofrezcan productos diferentes y propuestas atractivas para la ciudadanía. En este sentido, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, avanzó que el Consistorio lanzará próximamente una encuesta para conocer las preferencias de los vecinos en relación con la oferta comercial del mercado.

El Ayuntamiento de Telde ya ha concluido también algunas de las obras de mejora en las infraestructuras del mercado, entre las que destaca la instalación de nuevas cámaras de frío, un elemento clave para reactivar la actividad comercial del núcleo urbano lo antes posible.

¿Por qué se cerró el Mercado Municipal de Telde?

Una vez que las puertas del mercado vuelvan a abrirse, los puesteros ocuparán la planta baja del edificio mientras que la parte alta se proyecta como un espacio gastronómico más amplio, pensado para ofrecer una experiencia atractiva y dinámica a vecinos y visitantes.