Más de 50 vecinos de Jinámar protestan en Telde para reclamar la conexión a la red municipal de saneamiento: “Nosotros también pagamos impuestos”

Más de medio centenar de vecinos de Jinámar, concretamente de las calles Blas de Otero y Granada, se concentraron en la mañana de este jueves a las puertas del Ayuntamiento de Telde para reclamar la conexión de sus viviendas a la red municipal de saneamiento. La protesta se produce tras varios meses de problemas derivados de las fuertes lluvias, que han provocado el colapso de las tuberías que conducen las aguas fecales hacia un pozo negro, ocasionando el retorno de estas por los bajantes y desagües de las viviendas

Entre pitos y consignas como “queremos soluciones” y “Jinámar también paga impuestos”, los residentes exigieron al Consistorio una actuación urgente. “Solo queremos una solución. No podemos seguir viviendo así y nosotros también pagamos nuestros impuestos”, manifestó con indignación Carmen Hernández, una de las vecinas afectadas.

Tres meses con el problema

Hernández explicó que el problema se originó hace aproximadamente tres meses y que, desde entonces, no han obtenido respuesta por parte del Ayuntamiento, lo que motivó la movilización vecinal. “La acometida general del alcantarillado es competencia municipal, aunque discurra por terrenos privados”, argumentó.

La situación se agrava cada vez que se registran lluvias intensas, momento en el que las aguas fecales rebosan por los desagües de duchas y fregaderos en el interior de las viviendas. Ante esta circunstancia, los vecinos se han visto obligados a adquirir bombas de achique y largas mangueras para expulsar el agua hacia la vía pública y alejarla de sus casas, con el consiguiente perjuicio sanitario y económico.

Habrá ampliación.