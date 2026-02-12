Más de 50 vecinos de Jinámar protestan en Telde para reclamar la conexión a la red municipal de saneamiento: “Nosotros también pagamos impuestos”
Los residentes de las calles Blas de Otero y Granada denuncian que las lluvias han provocado el colapso de las tuberías y el retorno de aguas fecales a sus viviendas
Más de medio centenar de vecinos de Jinámar, concretamente de las calles Blas de Otero y Granada, se concentraron en la mañana de este jueves a las puertas del Ayuntamiento de Telde para reclamar la conexión de sus viviendas a la red municipal de saneamiento. La protesta se produce tras varios meses de problemas derivados de las fuertes lluvias, que han provocado el colapso de las tuberías que conducen las aguas fecales hacia un pozo negro, ocasionando el retorno de estas por los bajantes y desagües de las viviendas
Entre pitos y consignas como “queremos soluciones” y “Jinámar también paga impuestos”, los residentes exigieron al Consistorio una actuación urgente. “Solo queremos una solución. No podemos seguir viviendo así y nosotros también pagamos nuestros impuestos”, manifestó con indignación Carmen Hernández, una de las vecinas afectadas.
Tres meses con el problema
Hernández explicó que el problema se originó hace aproximadamente tres meses y que, desde entonces, no han obtenido respuesta por parte del Ayuntamiento, lo que motivó la movilización vecinal. “La acometida general del alcantarillado es competencia municipal, aunque discurra por terrenos privados”, argumentó.
La situación se agrava cada vez que se registran lluvias intensas, momento en el que las aguas fecales rebosan por los desagües de duchas y fregaderos en el interior de las viviendas. Ante esta circunstancia, los vecinos se han visto obligados a adquirir bombas de achique y largas mangueras para expulsar el agua hacia la vía pública y alejarla de sus casas, con el consiguiente perjuicio sanitario y económico.
Habrá ampliación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
- San Bartolomé de Tirajana investiga a un taxista por cobrar de más a 2.400 turistas
- La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
- El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía
- ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
- La nueva carretera que aliviará los históricos atascos de 35.000 coches
- Muere una persona atropellada en la Avenida Marítima
- Un profesor del Claret denuncia que un alumno lo extorsionó haciéndose pasar por una menor