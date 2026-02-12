El alcalde de Telde acuerda con los vecinos de Blas Otero una visita para abordar la situación del abastecimiento

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, mantuvo este jueves una reunión con representantes de los vecinos y vecinas de la calle Blas de Otero, en Jinámar, a raíz de una petición formulada por los propios afectados ante los problemas detectados en la red de abastecimiento de agua en la zona.

El encuentro se celebró en Alcaldía y contó con la presencia del concejal de Aguas y Saneamiento, Juan Francisco Jiménez, y del jefe de servicio del área. La reunión fue solicitada de manera presencial por Tomás Santana, presidente vecinal, quien trasladó la preocupación de los residentes, directamente al primer edil. Peña aceptó de inmediato la solicitud y activó al equipo político y técnico municipal para analizar la situación.

Durante la reunión, Juan Antonio Peña recordó a los presentes que "siempre he estado disponible para conocer este asunto" y explica que "tras mantener un primer contacto en el mes de noviembre con dos personas afectadas", facilitó la comunicación directa con la gerencia de Aguas de Telde. Desde entonces, asegura, "no había recibido nuevas comunicaciones directas hasta la petición cursada este jueves". En este sentido, señala que "ha podido existir un problema de comunicación", aunque evita buscar responsabilidades y pone el foco en la solución.

Visita técnica

Como resultado del encuentro, se acordó realizar una visita técnica in situ a la calle Blas de Otero con un equipo especializado. La convocatoria se ha fijado para este mismo viernes a las 11.00 horas; es decir, en menos de 24 horas desde la reunión mantenida en Alcaldía, evidenciando la voluntad de respuesta inmediata por parte del gobierno municipal.

El alcalde subraya su compromiso con la transparencia y la accesibilidad institucional. "Siempre estoy disponible, sin necesidad de cita previa, con un teléfono accesible y público. Mi responsabilidad es escuchar y actuar", afirma. Asimismo, recalca que pondrá "todo el empeño que sea necesario" para resolver el problema, recordando que "cualquier decisión deberá contar previamente con los informes técnicos y de la jefatura de servicio correspondientes". "Antes de la firma del político va la firma técnica. Si los informes son favorables, se actuará; y si no lo son, se explicará con claridad a los afectados para que puedan emprender las acciones que consideren oportunas", añade.

Peña también adelanta que "en caso de que exista controversia o falta de claridad sobre el procedimiento o las responsabilidades, se encargará un informe jurídico que aporte seguridad y transparencia al proceso".

El primer edil agradece a los representantes vecinales "que acudieran personalmente a tratar el asunto en Alcaldía" y valora positivamente "el diálogo directo como vía para avanzar en soluciones".

La visita técnica prevista para este viernes permitirá evaluar sobre el terreno el estado de la red y determinar las actuaciones necesarias para dar respuesta a las demandas vecinales.