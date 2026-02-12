Telde esteriliza a más de mil gatos ante el aumento de estos animales en 160 colonias repartidas por el municipio

El Ayuntamiento de Telde ha esterilizado a más de un millar de gatos dentro de su plan de control de colonias felinas, que actualmente alcanza a 160 colonias censadas repartidas por todo el municipio. La iniciativa incluye, además de la esterilización, la vacunación y la atención veterinaria cuando sea necesaria. Con estas medidas el Consistorio trata de frenar el crecimiento descontrolado de la población felina en los distintos barrios de la ciudad, una situación que ha generado preocupación entre los vecinos debido a los riesgos sanitarios y a los problemas de higiene detectados en algunas zonas.

El Ayuntamiento, desde la concejalía de Medio Ambiente, Bienestar Animal y Alumbrado, esterilizó en el año 2025 a 700 gatos y el propósito para 2026 es esterilizar a cien por mes, objetivo que en enero se ha conseguido y que en febrero parece que también se va a poder hacer. De esta forma, de los 2.000 gatos en total que hay censados en el municipio, el 66,5% de ellos ya están identificados, controlados y por tanto también vacunados.

Esta iniciativa se enmarca dentro del plan municipal Telepets 2026 a través del cual el Ayuntamiento, mediante inversión propia y con la colaboración de Gesplan, no solo lleva a cabo las labores de esterilización y control sanitario, sino que también garantiza la alimentación de los animales y la adecuación de distintos espacios urbanos para ofrecerles refugio.

Acondicionamiento del terreno

Uno de los ejemplos más representativos de estas actuaciones se encuentra en la Rambla Pedro Lezcano, en el barrio de San Gregorio, donde el área municipal ha procedido al acondicionamiento del terreno y a la plantación de varios árboles. Posteriormente, con la colaboración de voluntarios y vecinos de la zona se han instalado pequeñas casetas, así como distintos elementos destinados al juego y al entretenimiento de los gatos lo que ha favorecido la integración de estos animales en los núcleos urbanos del municipio.

Ruiman Duarte, la veterinaria del albergue municipal, Juan Francisco Artiles, la representante de Arycan y Octavio Pérez Luzardo. / LP/DLP

Es más, la partida del Ayuntamiento de Telde destinada a Bienestar Animal ascendió para el pasado año y para este a un millón de euros, de los que aproximadamente medio millón se destinó a la esteralización de estos animales. "Poco a poco hemos ido controlando a una gran parte de los gatos, que ahora están esterilizados y sanos", recalcó este jueves el concejal del área, Juan Francisco Artiles.

No obstante esta hoja de ruta no tiene como único objetivo frenar el crecimiento de las colonias felinas, sino también actualizar la ordenanza municipal de animales de compañía, que ha quedado obsoleta. De este modo, el Ayuntamiento pretende adaptar la normativa local a las leyes estatales y autonómicas vigentes, para ofrecer así una mayor seguridad jurídica tanto a los animales —garantizando su protección física y emocional— como a la ciudadanía, mediante el establecimiento de normas más claras sobre convivencia y tenencia responsable.

Captura, esterilización y retorno

En este marco, el municipio aplica el método CER (captura, esterilización y retorno) para el control de las colonias felinas. La nueva normativa prohíbe expresamente la eliminación, traslado o reubicación de estas colonias, salvo en casos excepcionales en los que exista un riesgo grave para la población o para la biodiversidad.

El refugio de gatos en la Rambla Pedro Lezcano. / LP/DLP

Asimismo, la ordenanza renovada establece obligaciones para la ciudadanía en cuanto al respeto y la protección de los gatos, sus refugios y puntos de alimentación. Las conductas que atenten contra el bienestar de estos animales podrán ser sancionadas con multas económicas que alcanzan hasta los 200.000 euros.

"Teldepets 2026 es un proyecto de ciudad. Al profesionalizar la gestión animal, estamos invirtiendo directamente en la tranquilidad y la armonía de nuestros barrios. Buscamos el equilibrio perfecto entre el respeto a los animales y el bienestar de los vecinos", concluyó el regidor.