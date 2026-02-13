El alcalde de Telde aborda con los vecinos de Jinámar la problemática del saneamiento en la calle Blas de Otero

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, acompañado por el concejal de Aguas y Saneamiento, Juan Francisco Jiménez, el jefe de servicio del área y el equipo técnico de Aguas de Telde, encabezado por su gerente, Luis Rua, mantuvo este viernes un encuentro con vecinos y vecinas de la calle Blas de Otero, en Jinámar, para abordar de forma directa la problemática histórica del saneamiento en la zona.

La reunión tuvo lugar in situ, en el foco de la incidencia, donde los afectados han sufrido especialmente los efectos de las lluvias, al existir una conexión directa entre la red de aguas pluviales y la de saneamiento. Cuando llueve, el agua de las azoteas y bajantes de las viviendas, junto con el agua procedente de la calle Granada y otros puntos, converge en el callejón Blas de Otero, creando un "efecto embudo" que termina saturando la red de saneamiento y provocando desbordamientos, tal como han venido denunciando las familias afectadas durante las precipitaciones recientes. Parte de la red discurre incluso por el interior de propiedades privadas o bajo viviendas, lo que ha dificultado las intervenciones hasta la fecha.

Aguas de Telde ha intentado actuar en varios momentos para destapar y mejorar tramos de la red, aunque ha sido especialmente complejo debido a la longitud de los tramos afectados, el paso por zonas privadas y la acumulación de tierra y residuos arrastrados por la lluvia.

Algunas de las opciones para solucionar el problema

Durante el encuentro, el alcalde reiteró su compromiso de cercanía y de actuación junto a los vecinos: "No estoy en mi despacho, estoy con la gente, escuchando sus preocupaciones. La mejor manera de solucionar un problema es verlo sobre el terreno y trabajar juntos para encontrar alternativas reales".

Peña avanzó que Aguas de Telde realizará un estudio técnico con al menos dos alternativas de solución, entre las que se baraja la separación de la red pluvial de la de saneamiento, lo que reduciría de forma significativa la carga sobre esta última y evitaría futuros reboses. Otra opción sería la canalización de una nueva red de saneamiento, aunque esta alternativa requeriría la autorización y cesión de uso de terreno privado por parte de los propietarios implicados.

El alcalde subrayó la importancia de actuar con rigor técnico y de manera consensuada: "Vamos a valorar todas las opciones posibles, con informes detallados que garanticen que la solución elegida es sostenible en el tiempo y responde a las demandas de los vecinos. Siempre estaré disponible para escuchar y ayudar, porque este Ayuntamiento trabaja con la ciudadanía y no al margen de ella".