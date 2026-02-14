Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una mujer en estado crítico tras caerle encima parte de una cornisa en Telde

La mujer quedó inconsciente tras resultar golpeada por un objeto cuando paseaba por la zona comercial abierta de San Gregorio

La Avenida de la Constitución, en Telde, donde tuvo lugar el suceso.

La Avenida de la Constitución, en Telde, donde tuvo lugar el suceso. / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer de 58 años ha resultado gravemente herida en la tarde de este sábado tras caerle encima parte de una cornisa cuando paseaba por la zona comercial abierta de San Gregorio, en pleno casco de Telde.

El objeto, que se había desprendido desde una altura considerable, cayó sobre la viandante, la cual quedó inconsciente en el suelo. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta sobre las 16:23 horas, en la que se informaba de que precisaba de asistencia sanitaria debido a las lesiones sufridas.

Se activaron, en ese momento, los recursos de emergencia necesarios. Acudió hasta el lugar del suceso una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.

Traumatismo craneoencefálico

El personal del Servicio de Urgencias Canario asistió a la afectada, que presentaba un traumatismo craneoencefálico. Una vez estabilizada, la mujer fue trasladada en estado crítico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria comprobaron en el lugar que se trataba del desprendimiento de parte de una cornisa de un edificio y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.

Por su parte, la Policía Local de Telde y la Policía Nacional realizaron las diligencias correspondientes.

