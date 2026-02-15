Desaparecido en Telde: un vecino de 76 años no ha vuelto a casa desde el jueves

La familia de Isidro Hernández Santana, vecino de Telde de 76 años, ha solicitado colaboración ciudadana para localizarlo tras su desaparición el jueves 12 de febrero, entre las 10.00 y las 12.00 horas. Desde entonces no ha regresado a su domicilio.

Según los datos aportados, Isidro tomó un taxi a media mañana y el trayecto habría tenido un coste aproximado de 7 euros, lo que hace pensar que pudo desplazarse a algún punto cercano dentro del municipio. La desaparición ha sido denunciada ante la Policía Nacional, que continúa con las labores de búsqueda.

Descripción física

1,67 metros de altura

Complexión delgada

Pelo blanco

Ojos color miel

Vestía camisa de botones de manga larga, chándal azul oscuro, pantalón verde oscuro y zapatos negros.

Llamamiento de la familia

Los familiares han pedido colaboración para difundir la búsqueda y agradecen cualquier información que pueda ser útil, recordando que el caso está siendo gestionado por los cuerpos policiales y servicios de emergencia.

Solicitan, además, evitar especulaciones que puedan generar confusión mientras continúa el operativo.

Cómo contactar

Cualquier persona que pueda aportar datos sobre su paradero puede comunicarse con:

Noticias relacionadas