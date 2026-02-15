El Ayuntamiento de Telde se tiñe de dorado para visibilizar el Día Mundial del Cáncer Infantil
Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, destaca el compromiso de la ciudad con las causas sociales y la importancia de visibilizar la lucha de los menores que padecen cáncer infantil
El Ayuntamiento de Telde se sumará este domingo a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, iluminando de dorado y naranja el edificio principal de la institución, en El Cubillo, como gesto de apoyo a los menores afectados por esta enfermedad y a sus familias.
La iniciativa está promovida por la Concejalía de Sanidad, dirigida por Janoa Anceaume, en colaboración con la Concejalía de Alumbrado Público, que coordina Juan Francisco Artiles, y se integra en la campaña internacional de sensibilización que utiliza el color dorado como símbolo de fortaleza y esperanza.
Un gesto institucional de apoyo y conciencia social
El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destacó que la ciudad “es una comunidad comprometida con las causas sociales y con las personas más vulnerables”. “Iluminar de dorado y naranja nuestros espacios públicos simboliza la luz, la esperanza y la fuerza de quienes afrontan esta enfermedad cada día”, señaló.
Por su parte, la edil de Sanidad subrayó la importancia del gesto: “Queremos trasladar un mensaje claro de apoyo, esperanza y solidaridad a todos los niños y niñas que luchan contra esta lacra, así como a sus familias. Es fundamental reforzar la sensibilización sobre la investigación y el diagnóstico precoz”.
Lectura del manifiesto institucional
Durante el último pleno ordinario, el Ayuntamiento dio lectura a un manifiesto institucional sobre el cáncer infantil. El texto fue leído por Marcos Ruiz, presidente de la Asociación Ya Era Hora, quien destacó la necesidad de continuar impulsando recursos, investigación y acompañamiento integral para los menores afectados.
Con esta acción, Telde reafirma su compromiso con la concienciación social y la visibilización del cáncer infantil, una causa que cada año une a instituciones, entidades y familias en todo el mundo.
