El Ayuntamiento de Telde se tiñe de dorado para visibilizar el Día Mundial del Cáncer Infantil

El Ayuntamiento de Telde se sumará este domingo a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer Infantil, iluminando de dorado y naranja el edificio principal de la institución, en El Cubillo, como gesto de apoyo a los menores afectados por esta enfermedad y a sus familias.

La iniciativa está promovida por la Concejalía de Sanidad, dirigida por Janoa Anceaume, en colaboración con la Concejalía de Alumbrado Público, que coordina Juan Francisco Artiles, y se integra en la campaña internacional de sensibilización que utiliza el color dorado como símbolo de fortaleza y esperanza.

Un gesto institucional de apoyo y conciencia social

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destacó que la ciudad “es una comunidad comprometida con las causas sociales y con las personas más vulnerables”. “Iluminar de dorado y naranja nuestros espacios públicos simboliza la luz, la esperanza y la fuerza de quienes afrontan esta enfermedad cada día”, señaló.

Por su parte, la edil de Sanidad subrayó la importancia del gesto: “Queremos trasladar un mensaje claro de apoyo, esperanza y solidaridad a todos los niños y niñas que luchan contra esta lacra, así como a sus familias. Es fundamental reforzar la sensibilización sobre la investigación y el diagnóstico precoz”.

Telde se ilumina de dorado para visibilizar el Día Mundial del Cáncer Infantil / Concejalía de Sanidad

Lectura del manifiesto institucional

Durante el último pleno ordinario, el Ayuntamiento dio lectura a un manifiesto institucional sobre el cáncer infantil. El texto fue leído por Marcos Ruiz, presidente de la Asociación Ya Era Hora, quien destacó la necesidad de continuar impulsando recursos, investigación y acompañamiento integral para los menores afectados.

Con esta acción, Telde reafirma su compromiso con la concienciación social y la visibilización del cáncer infantil, una causa que cada año une a instituciones, entidades y familias en todo el mundo.