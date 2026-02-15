Telde se suma al Día Internacional del Síndrome de Angelman para impulsar la visibilidad y la concienciación
El Ayuntamiento de Telde se ha adherido este domingo al Día Internacional del Síndrome de Angelman, una iniciativa promovida desde la Concejalía de Sanidad, dirigida por Janoa Anceaume, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y dar a conocer este trastorno neurogenético poco frecuente.
El síndrome de Angelman es una enfermedad rara de origen genético, causada por la ausencia o alteración del gen UBE3A en el cromosoma 15. Sus manifestaciones incluyen dificultades severas en el habla, problemas de coordinación y equilibrio, discapacidad intelectual y un patrón conductual caracterizado por una marcada expresividad emocional y sonrisas frecuentes.
Las personas que conviven con este trastorno requieren apoyo especializado durante toda su vida, y aunque no existe una cura, sí hay terapias y recursos que contribuyen a mejorar su desarrollo y calidad de vida.
La concejala de Sanidad, Janoa Anceaume, destaca que la adhesión al Día Internacional busca reforzar la visibilidad y acompañar a las familias afectadas.
“Queremos que las personas con síndrome de Angelman y sus familias sepan que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento. La sensibilización es clave para avanzar en comprensión, investigación y recursos”, señaló la edil.
