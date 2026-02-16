Biólogos y veterinarios rescatan a 1.357 lagartos gigantes de Gran Canaria durante las obras de la urbanización de Arauz en Telde

Las obras de urbanización que se ejecutan desde mayo en el solar de 110.000 metros cuadrados de la urbanización de Arauz, en Telde, han dejado al descubierto la magnitud de la colonia de lagartos gigantes que habitaba la zona. Hasta el momento se han capturado y rescatado 1.357 ejemplares de lagarto gigante de Gran Canaria, además de 21 lisas y 28 perenquenes. En las primeras fases de actuación se estimaba que la colonia podía alcanzar incluso los 3.000 ejemplares.

Las especies capturadas desde el pasado mes de junio —cuando una vecina alertó al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Gran Canaria tras percatarse de la elevada presencia de animales en el solar— han sido reubicados en distintos puntos de la isla donde ahora viven en libertad. Los traslados se han realizado a enclaves libres de la presencia de la culebra californiana, una especie invasora muy extendida en Telde y que supone una amenaza para el lagarto gigante. Entre los destinos elegidos figuran Barranco Seco, el barranco del Guiniguada y el barranco de Pino Santo, en Santa Brígida. "Se ha llevado a cabo una traslocación a lugares donde vivirán más seguros y en libertad", explicó Raúl García Brink, consejero de Medio Ambiente, Clima y Energía del Cabildo de Gran Canaria.

Los trabajos de rescate se han desarrollado entre el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Gran Canaria y Gesplan. En una primera fase fue el propio personal del centro, bajo la dirección de Pascual Calabuig, quien logró capturar los primeros 890 ejemplares. Para ello se emplearon trampas en tubos de PVC de 16 milímetros de diámetro y algo más de un metro de altura, dotados de una tapa inferior que permite drenar el agua en caso de lluvia. Estos dispositivos se colocan en posición vertical, apoyados en muros o en huecos de alcantarillas. Como cebo se unta plátano o tomate en el borde superior y se deposita la misma fruta o verdura en el fondo. Atraído por el alimento, el lagarto cae en el interior y debido a la superficie lisa y resbaladiza del tubo, no puede trepar para salir.

¿Cómo se rescatan los lagartos de Gran Canaria de Arauz?

Gesplan continuó con el operativo el pasado mes de noviembre y desde entonces ha logrado capturar los 158 lagartos restantes. Para evitar que la presencia de estos animales obligue a paralizar las obras, el procedimiento se basa en una intervención por fases: tanto el Centro en su momento como Gesplan en la actualidad actúan por zonas, adelantándose al avance de los trabajos. Con aviso previo y planificación, veterinarios y especialistas van evacuando los ejemplares de manera progresiva y despejan cada área antes de que entren las máquinas.

El director del Centro de Recuperación de Gran Canaria, Pascual Calabuig, explicó este lunes que la elevada concentración de lagartos en el solar se debe, en buena medida, al pasado agrícola de la urbanización de Arauz. Según detalló, cuando estos terrenos se destinaban al cultivo ya albergaban una importante población de ejemplares. Posteriormente, aunque la zona comenzó su transformación urbana, el parón de más de dos décadas que sufrieron las obras permitió que los animales siguieran reproduciéndose sin alteraciones. “Los terrenos mantienen la humedad de las antiguas plantaciones y eso favorece que se reproduzcan ahí”, argumentó Calabuig.

Además, aunque en la urbanización de Arauz no se ha detectado presencia de culebra californiana —debido al control que mantiene el Seprona en la zona—, Pascual Calabuig advirtió de que el avance de esta especie invasora es imparable. El responsable del Centro recordó que, de mantenerse su expansión al ritmo actual, "en apenas unas décadas la culebra podría extenderse por buena parte de la isla", reduciendo de forma drástica la presencia del lagarto gigante de Gran Canaria.