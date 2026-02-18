¿Por qué la Asociación Drag de Las Palmas de Gran Canaria no actuará en los carnavales de Telde?: así será la gala de esta edición sin su participación

La Asociación Drag de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido no participar este año en el carnaval de Telde debido a desacuerdos arrastrados de ediciones anteriores con el Consistorio, como la tardanza en el abono de los premios y problemas relacionados con el escenario, entre ellos un espacio demasiado reducido que dificultaba la actuación con los atrezzos y la existencia de cables pelados en los backstages. Aunque algunas de estas cuestiones ya habían sido corregidas, su presidente, Arán Armas, conocido artísticamente como drag Équinox, explicó que la decisión conjunta de no organizar una gala convencional responde a varios factores acumulados. Por su parte el Ayuntamiento ha asegurado que la gala drag sí se celebrará, aunque con un formato renovado, y que no ha recibido «ningún escrito» comunicando oficialmente la ausencia de la asociación.

Desde la asociación se han mantenido reuniones en distintas ediciones con el Consistorio de Telde para trasladar las problemáticas que, año tras año, afectaban a los participantes durante sus actuaciones en el municipio. En 2024 se acometió la reforma del backstage, que arrastraba deficiencias «desde hacía tiempo», como la falta de iluminación, un suelo desnivelado que suponía un riesgo los participantes que caminaban con plataformas y una caja de luz abierta con cables pelados. «Eso ya lo arreglaron, pero es que luego pasan otras cosas», explicó este miércoles el presidente, en referencia al retraso de seis meses en el pago de los premios a los ganadores de la última edición drag del carnaval del municipio. «Hubo silencio administrativo durante todo ese tiempo y no fue hasta varios meses más tarde que conseguimos cobrar», subrayó.

Contratación para actuar

Además, el presidente recalcó que el espacio donde se celebra el espectáculo -el Auditorio José Vélez- no reúne las condiciones adecuadas, ya que en la zona suele hacer mucho viento y no se instalan carpas que ayuden a frenarlo. «Si no se ponen carpas, los atrezzos vuelan», afirmó. Esta situación ha provocado que varios drags hayan rechazado volver a participar en el municipio. «Han venido una vez y dicen que no regresan porque los atrezzos se vuelan y se rompen», subrayó Armas, quien insistió en que la decisión responde a «un cúmulo de descontentos».

No obstante, esta no es la primera vez que los drags muestran reticencias a actuar en Telde. «En 2023, como no queríamos ir, el Ayuntamiento hizo una gala por contratación; es decir, se organizó un concurso con un ganador, pero no era una participación abierta, sino una contratación directa», explicó el presidente.

Por su parte, desde el Consistorio señalaron este miércoles que la decisión de apostar este año por un formato alejado de la gala convencional no está motivada por esta circunstancia, sino que se trata de una idea que se venía valorando desde hace más de un año. «En esta edición también habrá drags, pero será una gala diferente a lo que estamos acostumbrados a ver», recalcó el alcalde, Juan Antonio Peña, quien añadió que al Ayuntamiento no ha llegado ningún escrito oficial desde la Asociación Drag de Gran Canaria comunicando esta situación.

Una gala drag novedosa y alejada de lo convencional

De esta forma, el carnaval de Telde se prepara para un acto novedoso y diferente para el que ya se ultiman todos los detalles. Israel Reyes, director de Clapso Producciones y responsable creativo del nuevo evento, trabaja a pie del cañón de cara a la gran cita. Aunque no habrá una gala drag queen convencional, el director aseguró que «habrá una gala, pero de otra forma», en la que participarán las drags más reconocidas de la isla como madrinas y en la que también tendrán un papel destacado los transformistas. Asimismo, el espectáculo contará con comparsas, grupos de baile y premios para los ganadores. «Será algo novedoso con la presencia de los transformistas, que también serán protagonistas en este espectáculo», concluyó.