Cabras “futboleras” en Telde: se cuelan por un agujero y corren por el campo de El Goro
Un agujero en la parte trasera del recinto permite que los animales accedan al terreno de juego utilizado por escuelas deportivas
El Campo de Fútbol El Goro, en Telde, vivió en los últimos días una escena tan inesperada como llamativa, puesto que varias cabras accedieron al terreno de juego tras colarse por un agujero en la parte trasera de la instalación deportiva.
La imagen de los animales paseando e incluso corriendo sobre el césped ha generado sorpresa entre vecinos y usuarios del recinto, utilizado habitualmente por escuelas de fútbol y equipos locales para entrenamientos y competiciones.
Según explican residentes de la zona, el acceso se produce por un desperfecto en el vallado posterior, lo que facilita la entrada de ganado procedente de terrenos cercanos. La situación, más allá de lo anecdótico, ha reavivado las quejas sobre el estado de mantenimiento del campo.
Ubicado en el Paseo de la Ilíada, este recinto deportivo es una referencia en el barrio y mantiene actividad durante toda la semana. Vecinos aseguran que no se trata de un hecho aislado y reclaman una intervención para evitar nuevos episodios. Mientras tanto, la escena deja una estampa tan curiosa como viral: cabras “futboleras” ocupando el césped antes que los propios jugadores.
