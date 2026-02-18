Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cristo que “no quiso irse” de Telde: la historia de la imagen que se volvió inexplicablemente pesada

El creador de contenidos revive la tradición que asegura que la imagen se volvió inexplicablemente pesada cuando intentaron trasladarla fuera del municipio

Pregón del clérigo Francisco González

Pregón del clérigo Francisco González / La Provincia

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

“¿Sabías que en Telde hay un Cristo tan pesado que nunca pudieron sacarlo del municipio?”. Con esta pregunta arranca uno de los últimos vídeos del creador de contenido Daniel, conocido en redes como @belizaurio, quien ha vuelto a poner en el foco una de las leyendas más arraigadas de la ciudad.

Desde la Basílica de San Juan Bautista, Daniel recuerda que allí comenzó la historia del núcleo fundacional de Telde. “A finales del siglo XV, tras la conquista de Gran Canaria, se levantó en este lugar una pequeña ermita”, explica. A su alrededor nacieron las primeras viviendas, plazas y caminos que darían forma a la ciudad.

Durante el siglo XVI, con el auge del azúcar y las rutas comerciales con Europa, el templo se enriqueció con piezas de gran valor artístico. El creador destaca el tríptico flamenco, “una joya del arte gótico procedente de los Países Bajos”, donado por el mecenas Cristóbal García del Castillo, así como el monumental altar mayor flamenco, que convierte a la iglesia en un caso singular en Canarias.

Pero el momento central del relato llega con el Santo Cristo de Telde. Según explica Daniel en su vídeo, la imagen (una escultura del siglo XVI elaborada con una técnica indígena de origen mexicano, a base de pasta de caña de maíz y madera) es sorprendentemente ligera y resistente. “Una técnica prehispánica que hace a la imagen increíblemente liviana”, subraya.

La tradición popular cuenta otra historia.

Según la leyenda, transmitida de generación en generación, cuando intentaron sacar la venerada imagen de Telde y la trasladaban camino de Las Palmas de Gran Canaria, al llegar al Puente de los Siete Ojos antiguo paso hacia la capital la escultura, que no alcanza los ocho kilos de peso, se volvió tan pesada que ni siquiera una yunta de bueyes fue capaz de moverla.

El historiador Francisco González llegó a afirmar que aquel hecho fue “la prueba evidente” de que el Santo Cristo “no quería viajar, sino permanecer”. De hecho, añade la tradición, en cinco siglos nunca fue posible que saliera de Telde para procesionar en Las Palmas de Gran Canaria.

En su reflexión final, Daniel va más allá del episodio legendario: “Esta historia habla de algo más profundo, del vínculo entre una ciudad, su memoria y su pueblo”.

