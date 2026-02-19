¿Podrás llevar a tu perro a la playa en Telde?: esto contempla la nueva ordenanza municipal

Playas sin humo, más accesibles y pensadas también para quienes no se separan de sus mascotas ni en verano. El Ayuntamiento de Telde dio este jueves el primer paso para transformar el litoral del municipio con la aprobación inicial de la nueva ordenanza municipal de playas, una normativa que apuesta por un modelo más inclusivo, sostenible y adaptado a la realidad social actual. La propuesta contempla la adaptación de cuatro arenales —La Restinga, San Borondón, Playa del Hombre y Playa del Palo, conocida también como Playa Chica— para que vecinos y visitantes puedan disfrutar del mar en compañía de sus animales, en espacios regulados y adaptados para ello.

Pero la ordenanza va más allá. El documento recoge también la habilitación de nuevos arenales libres de humo, una decisión que refuerza el compromiso con la salud pública y la protección del entorno, así como la mejora de la accesibilidad en prácticamente todo el litoral teldense. La incorporación de sillas anfibias y dispositivos de apoyo al baño adaptado, como flotadores especiales, permitirá que personas con movilidad reducida puedan acceder al agua con mayor autonomía y seguridad.

¿A qué playas puedo ir con mi perro en Telde?

Las playas escogidas para acudir con los peludos de la casa son las que ya estaban habilitadas en la anterior ordenanza como arenales deportivos del municipio. Con esta aprobación inicial —y a falta de su ratificación definitiva y del visto bueno del Pleno— la intención es que La Restinga, San Borondón, Playa del Hombre y Playa del Palo se destinen en su totalidad tanto al uso deportivo como al disfrute con mascotas, sin áreas diferenciadas ni restricciones dentro del propio arenal. De esta manera, los cuatro espacios permitirán una convivencia más flexible y abierta en la que deporte, ocio y mascotas compartan el mismo entorno.

El Consistorio prevé además la adaptación de estas playas con nuevos servicios, como duchas específicas para retirar la arena a los animales, un refuerzo del servicio de limpieza y la instalación de la cartelería necesaria para informar a los bañistas de que se trata de playas caninas. El objetivo es garantizar el adecuado mantenimiento, la salubridad de los espacios y una convivencia ordenada entre usuarios. “Así los dueños podrán jugar a lanzar la pelota o el disco a sus mascotas y que estas puedan correr y disfrutar libremente”, destacó este jueves María Calderín, concejala de Playas del Ayuntamiento de Telde.

María Calderín, concejala de Playas del Ayuntamiento de Telde / LP/DLP

Estas son las playas libres de humo en Telde

Por su parte, las playas del litoral teldense distinguidas con la bandera azul pasarán también a ser espacios libres de humo. Así, la playa de Melenara, que luce este distintivo durante todo el año, se convertirá en uno de los arenales en los que no se podrá fumar una vez la ordenanza quede aprobada de forma definitiva. A esta medida se sumarán durante la temporada alta la playa de La Garita, Salinetas y Hoya del Pozo, que cuentan con la bandera azul entre los meses de junio y septiembre. “La Federación Canaria de Municipios pidió el año pasado que fuésemos nombrando en todos los municipios de Gran Canaria playas sin humo y nosotros vamos a comenzar por estas”, argumentó la responsable del área.

“Entendemos que también hay personas a las que les gusta ir a las playas y disfrutar de un cigarro”, continuó Calderín, quien explicó que en el municipio seguirán existiendo otros arenales en los que sí estará permitido fumar. En estos espacios, además, se mantendrán los ceniceros portátiles para que los usuarios puedan depositar las colillas de manera adecuada. “Las personas que fumen en el litoral permitido deben hacerlo de forma controlada y regulada, y hacer uso de los elementos que se les ofrecen para evitar una mayor contaminación”, subrayó la concejala de Playas del Ayuntamiento de Telde.

Accesibilidad

A su vez otro de los objetivos de la nueva ordenanza es avanzar hacia unas playas accesibles, en las que cualquier persona pueda disfrutar de un baño o de una jornada en familia sin barreras. El Ayuntamiento de Telde ha recibido una subvención del Gobierno de Canarias destinada a mejorar la experiencia de quienes más apoyo necesitan, mediante la incorporación de sillas anfibias y otros elementos como flotadores que facilitan el baño adaptado.

Además, el litoral contará con dos sistemas innovadores que refuerzan la accesibilidad universal. Por un lado, se implantará ColorADD, un código cromático que permite a las personas con daltonismo identificar los colores de las banderas de señalización. Por otro se instalará NaviLens, un sistema de códigos inteligentes y escaneables a través del teléfono móvil que ofrece información en tiempo real a personas con discapacidad visual.

La nueva ordenanza contempla la imposición de sanciones económicas para quienes incumplan las normas en el litoral. Las multas podrán oscilar entre los 300 euros para las infracciones leves y hasta los 3.000 euros en los casos más graves. No obstante, el régimen sancionador aún está pendiente de concreción definitiva y será tras la aprobación final de la ordenanza cuando se determinen con exactitud las conductas sancionables, los importes aplicables en cada caso y las circunstancias en las que se llevarán a cabo las sanciones.