Telde aprueba una nueva ordenanza de playas para incluir espacios para perros y zonas libre de humo

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Telde ha aprobado inicialmente la nueva Ordenanza Municipal de Uso y Gestión de las playas, una norma que actualizará y ampliará la regulación vigente hasta ahora en el municipio. La propuesta parte de la Concejalía de Playas, dirigida por María Calderín, tras un proceso de trabajo que se ha prolongado durante dos años e incluyó reuniones con colectivos y asociaciones.

El objetivo es adaptar la normativa a las necesidades actuales del litoral teldense y alinearla con la legislación europea y estatal en materia de costas, sostenibilidad y salud pública.

Una regulación más amplia para todo el litoral

La anterior ordenanza centraba su contenido principalmente en el uso de la arena y las zonas de baño. Con el nuevo texto, el ámbito de aplicación se amplía al conjunto del litoral y a los paseos marítimos, lo que supone una reestructuración profunda del marco normativo.

El Ayuntamiento destaca que esta actualización duplica el volumen de regulación técnica y refuerza la seguridad jurídica en las tareas de mantenimiento y conservación.

La concejala María Calderín, en la costa del municipio de Telde. / La Provincia

Espacios para perros en nuevas calas

Uno de los aspectos más relevantes es la incorporación de la posibilidad de habilitar zonas específicas para perros en determinadas playas del municipio. La previsión contempla cuatro enclaves: La Restinga, San Borondón, Playa del Hombre y Playa del Palo o Playa Chica.

Sostenibilidad y salud pública

La nueva ordenanza incorpora criterios de sostenibilidad ambiental y medición de la huella de carbono, con el fin de avanzar hacia un modelo de gestión más respetuoso con el entorno. En un contexto marcado por el cambio climático y la presión sobre las zonas costeras, la normativa busca reforzar la resiliencia del litoral.

En el ámbito de la salud pública, el texto contempla la creación de espacios libres de humo en playas que cuenten con bandera azul.

Accesibilidad universal e innovación

Otro de los ejes de la nueva ordenanza es la apuesta por la accesibilidad universal. El documento prevé la implantación de sistemas como ColorADD y NaviLens, herramientas diseñadas para facilitar la orientación y la comprensión del entorno a personas con discapacidad visual o dificultades de lectura.

Un instrumento para el futuro del litoral

Según ha señalado la concejala María Calderín, la actualización responde a la evolución de las demandas ciudadanas en los últimos años. La aprobación inicial de la ordenanza permitirá regular de forma más detallada aspectos como el uso de playas caninas, los espacios sin humo y la mejora de servicios en el entorno de las calas.