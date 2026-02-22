La Banda Municipal de Música de Telde traslada su sede provisional a la Casa Condal por obras de mejora en su local del Parque de San Juan

El Ayuntamiento de Telde ha iniciado trabajos de reparación y mejora en la sede de la Banda Municipal de Música, ubicada en el Parque de San Juan, tras los importantes daños ocasionados por las últimas lluvias, que afectaron al inmueble y pusieron de manifiesto la necesidad de actuar en el aislamiento frente a la humedad y en el acondicionamiento general de los paramentos.

Las actuaciones se centran en la mejora del aislamiento de humedad, trabajos de pintura y puesta a punto de las instalaciones, con el objetivo de garantizar la seguridad, funcionalidad y buen estado del espacio donde desarrolla su labor la Banda Municipal.

Mientras duren las obras, la Banda Municipal de Música trasladará de forma provisional su sede a la Casa Condal, también en San Juan, donde continuará con normalidad sus ensayos y actividad formativa.

Los trabajos se están llevando a cabo con medios municipales, optimizando recursos propios para agilizar la intervención.

El concejal de Cultura y Servicios Municipales, Juan Martel, señala que "estas obras eran necesarias tras los efectos de las lluvias, especialmente para reforzar el aislamiento de la humedad y renovar el interior del local con trabajos de pintura y mejora. Hemos actuado para asegurar un espacio adecuado a nuestros músicos y garantizar la continuidad de la actividad en una sede provisional como la Casa Condal".

Asimismo, añadió que "seguimos trabajando en la mejora de las infraestructuras culturales del municipio, cuidando los espacios que sostienen nuestra actividad artística y formativa".