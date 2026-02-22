El secreto mejor guardado de la iglesia de San Gregorio en Telde: piedra volcánica de 1886 en la cúpula

Un descubrimiento de piedra volcánica en la cúpula, vidrieras rehabilitadas, pilares reforzados y una fachada libre de humedades. El Obispado rehabilita desde febrero del año 2025 la iglesia de San Gregorio, en Telde, que se construyó en 1886 y los trabajos encaran ya su recta final con el interior del templo prácticamente renovado. Tras culminar la mayor parte de los trabajos en el interior, los operarios han iniciado ahora la fase centrada en la mejora de la fachada principal y de las paredes laterales. Estas superficies están siendo impermeabilizadas mediante la aplicación de un mortero de cal y una pintura especial en tres de las cuatro caras del edificio, con el objetivo de evitar que las humedades vuelvan a afectar a la estructura.

Los trabajos de rehabilitación de la iglesia de San Gregorio comenzaron en febrero del año pasado, centrados inicialmente en las mejoras del interior del templo, y se están realizando bajo la dirección de la empresa adjudicataria Sate Canarias. Las actuaciones incluyeron la renovación de todas las naves y la recuperación de la piedra volcánica original de la cúpula, que permanecía oculta bajo el enfoscado y de la que nadie tenía conocimiento. Asimismo fue necesario retirar varias vidrieras, algunas por riesgo de desprendimiento debido a su deterioro y otras para someterlas a restauración. «En este momento no están colocadas, pero esperamos que estén listas antes de la inauguración», explicó Daniel Castañeda, arquitecto responsable de la obra.

Durante el desarrollo de los trabajos los operarios detectaron que el problema de deterioro de las vidrieras también afectaba a otra ubicada hacia el callejón lateral del templo y a una más en la fachada principal. Aunque en estos casos el riesgo de desprendimiento no es tan elevado, ambas deberán ser sustituidas o rehabilitadas en un plazo no muy lejano. No obstante, su actuación no podrá incluirse en esta fase final de las obras. «Lo ideal habría sido rehabilitarlas todas», subrayó el arquitecto.

Trabajos en el exterior de la iglesia de San Gregorio en Telde / Andrés Cruz

Pasado hidráulico

Además, en las próximas semanas se acometerá la rehabilitación de varios pilares del anexo del templo, afectados por problemas de capilaridad derivados de la humedad. Esta situación está relacionada con la presencia de un aljibe en la zona central de la iglesia y con el pasado hidráulico del enclave, ya que en el lugar donde hoy está ubicado el templo existió en el siglo XVI un ingenio azucarero, así como una acequia que atravesaba la zona, elementos que han contribuido a la problemática actual de humedades. «Estas son algunas de las cuestiones que los vecinos de aquí me han comentado y, aunque no manejo una información concreta, podrían ser causantes de estos deterioros», argumentó Castañeda.

Desprendimiento

El exterior del templo también se ha visto afectado por la capilaridad, una situación que provocó el desprendimiento del enfoscado de los muros, un problema que hasta ahora no se había abordado de raíz. «Lo que se había hecho era pintar la zona dañada, pero no se había solucionado el problema», explicó el arquitecto. La humedad del muro de carga, que actúa como una esponja al absorber el agua, terminó deteriorando el revestimiento hasta que se desprendió. Por ello, los operarios en esta intervención han retirado todo el material suelto y han aplicado un mortero de cal, una solución que ofrece mayores garantías frente a futuras filtraciones.

Asimismo, las paredes exteriores lucen ahora los contrafuertes con la piedra vista, un elemento que hasta la fecha permanecía oculto bajo una capa de pintura blanca y que ha sido recuperado con los trabajos de rehabilitación que se han llevado a cabo durante las últimas semanas.

A la izquierda Manuel Gómez, vidriero encargado de la rehabilitación de las vidrieras del templo y a la derecha Juan Manuel Guzmán, gerente de la empresa de obras Sate Canarias. / Andrés Cruz

Sorpresa

El párroco de la iglesia de San Gregorio, Agustín Lasso, también desconocía la presencia de la piedra volcánica que ocultaba la pintura de la cúpula del templo y considera un acierto que ahora haya quedado a la vista. «Ha sido una auténtica sorpresa que nadie esperaba», afirmó, y destacó que son muchas las personas que cada día visitan el templo para observar cómo avanzan los trabajos y contemplar las mejoras.

«Muchos vienen a darme las gracias por la restauración, y yo les respondo con una sonrisa que no he tenido nada que ver en esto», comentó Lasso, quien subrayó el compromiso del Obispado con estas importantes mejoras.

Aunque todavía no hay una fecha cerrada para la inauguración del templo tras su rehabilitación, todo apunta a que los trabajos podrían estar concluidos aproximadamente en el mes de abril, un año después del incio de las obras.

Las actuaciones han sido financiadas mediante una subvención del Cabildo de Gran Canaria, a través del área de Presidencia y Movilidad que dirige el consejero Teodoro Sosa, quien realizó una visita el pasado mes de agosto a la iglesia de San Gregorio y también a la de San Juan junto al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, para comprobar en primera persona el avance de las mejoras ejecutadas en el interior de ambos templos situados en el municipio.

Tratamiento de las vidrieras

Paralelamente a la rehabilitación del templo de San Gregorio, se está llevando a cabo un trabajo que también es fundamental para su conservación: la restauración de sus vidrieras, que llenan de color y luz las paredes blancas del edificio. Al frente de esta delicada tarea se encuentra el vidriero Manuel Gómez, natural de Alicante, encargado de devolver el esplendor a estos elementos artísticos.

Gómez cuenta con una amplia trayectoria en restauración y ha trabajado previamente en la basílica del Pino, en Teror, y en la iglesia de Santiago, en Gáldar, donde demostró su habilidad y precisión. Ahora su maestría se centrará en devolver a las vidrieras de San Gregorio su color original y la solidez de sus estructuras, un desafío complejo debido a la combinación de materiales que las conforma: vidrio, plomo y grisalla.

Aunque la iglesia data de 1886, las vidrieras son relativamente modernas, con apenas dos décadas de antigüedad. «No son tan antiguas en comparación con las que hemos restaurado en Teror o Gáldar, que datan de 1906», señaló Gómez.

A pesar de su juventud estas vidrieras han sufrido el desgaste de agentes externos como la contaminación, el polvo acumulado, la erosión, la salinidad y el óxido provocado por el agua, debido a su exposición directa, motivo por el que el vidriero insiste en la necesidad de protegerlas. «Las vidrieras están totalmente expuestas, por lo que ahora intentamos protegerlas con sistemas isotérmicos que aseguren su conservación a largo plazo», argumentó.

Fracturas

En el caso de la iglesia de San Gregorio esta es la primera vez que se intervienen las vidrieras. Afortunadamente, las situadas en las paredes laterales del templo se conservan en buen estado. Sin embargo, una de ellas presenta un deterioro notable: los vidrios de seguridad se han roto y esto ha provocado un abombamiento y algunas fracturas. «Las más afectadas se encuentran en la linterna y esas se tuvieron que retirar por decisión del arquitecto del proyecto», resaltó Gómez. Esta situación hizo que el agua se filtrara hasta la zona de la cúpula, aumentando la necesidad de una intervención inmediata.

«Las vidrieras están compuestas por vidrio, plomo y un bastidor, divididas en varios paneles», detalló Gómez. El vidriero precisó que, si la barra de refuerzo que sostiene las vidrieras frente a la presión del viento se desplaza o se suelta, la estructura comienza a abombarse ya que el plomo es un material maleable.

«Esto provoca fracturas en las intersecciones del plomo, seguidas por roturas en el vidrio, lo que podría comprometer la estabilidad de toda la pieza. Si no se interviene a tiempo el daño puede extenderse al bastidor, a la barra de refuerzo e incluso a la grisalla, que es la pintura que decora el vidrio», matizó Gómez.

Además, las vidrieras están fabricadas con vidrios en masa que ya cuentan con determinados tonos, pero es el vidriero quien posteriormente los tiñe con esmaltes o grisallas para darle luz y un color más llamativo. Estas pinturas se cuecen en un horno a 620 grados para que queden vitrificadas de manera permanente sobre el vidrio. Sin embargo, existe un problema: cuando el color se encuentra en la parte exterior, la erosión puede afectar a la grisalla. «Algunas grisallas están expuestas en el exterior y, debido a la erosión, la salinidad y otros elementos externos, este pigmento se desprende», finalizó Gómez.