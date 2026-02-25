El Ayuntamiento de Telde clausura el programa PFAE-GJ USB tras formar a 15 jóvenes en tecnología y mejorar infraestructuras

El Ayuntamiento de Telde ha clausurado el Programa de Formación en Alternancia con el Empleo – Garantía Juvenil USB (PFAE-GJ USB), un proyecto que ha permitido a 15 jóvenes desempleados del municipio formarse en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), combinando teoría, prácticas y la realización de obras y servicios de interés social.

El programa contempló un itinerario de 1.383 horas de formación teórico-práctica, durante las cuales los participantes adquirieron experiencia directa en actuaciones que benefician al municipio, como la actualización de equipos informáticos en dependencias municipales, la ampliación de redes locales y la impartición de un curso gratuito de trámites administrativos electrónicos para la ciudadanía. Entre las acciones más destacadas se incluye la instalación completa del sistema de conexión a internet en las cabañas de la Finca El Viso, dotando a este espacio municipal de infraestructura tecnológica moderna y eficiente.

Gracias a esta formación, los jóvenes obtuvieron dos certificados de profesionalidad de nivel 2: Sistemas Microinformáticos, que los capacita para trabajar en soporte informático, mantenimiento de sistemas y redes de datos, y Operaciones de Redes Departamentales, orientado a la implantación y monitorización de redes locales y privadas. Además, recibieron módulos complementarios en prevención de riesgos laborales —incluyendo trabajos en altura y en espacios confinados—, inglés, sensibilización medioambiental, igualdad de oportunidades y habilidades sociales.

Un proyecto de desarrollo local

Durante la clausura, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destacó que “este programa demuestra que cuando se invierte en formación útil y conectada con la realidad del mercado laboral, se generan oportunidades reales para nuestra juventud”. Peña subrayó que “Telde necesita talento preparado en sectores estratégicos como el tecnológico, y estos 15 jóvenes salen hoy con una cualificación sólida y experiencia práctica que les abre muchas puertas”.

Por su parte, la concejala de Desarrollo Local, Nayra Navarro, puso el acento en el impacto directo del proyecto en el municipio, señalando que “no solo estamos hablando de formación, sino de desarrollo local. Cada actuación realizada por el alumnado ha contribuido a modernizar infraestructuras municipales y a fortalecer el tejido tecnológico del Ayuntamiento de Telde, al tiempo que mejoramos la empleabilidad de menores de 30 años, uno de los grandes retos de nuestra ciudad”.

El acto contó también con la participación de la jefa de servicio de Formación del Servicio Canario de Empleo, Tania María Molina, y del director del programa, Héctor Ángel Castro, quienes junto a las autoridades locales hicieron entrega de los diplomas al alumnado.