Telde habilitará la playa de Aguadulce para el nudismo y hará un mirador en el bufadero de La Garita

El Ayuntamiento de Telde da un paso más en la puesta en valor de su litoral con dos actuaciones que combinan seguridad e inclusión. El municipio habilitará la playa de Aguadulce como espacio apto para el nudismo y proyecta la construcción de un mirador frente al bufadero de La Garita con el objetivo de evitar que bañistas y visitantes desciendan hasta la zona donde el baño está prohibido para tomar fotografías.

La futura playa nudista se ubicará en un principio en la cala de Aguadulce, frente a la conocida playa de Tufia, ya que se trata de una zona sin núcleo poblacional cercano, lo que garantiza mayor privacidad y comodidad para quienes deseen practicar nudismo. No obstante, desde el Consistorio se aclara que no será un espacio exclusivo para esta práctica, sino una playa abierta a todos los usuarios que quieran disfrutar del litoral teldense. Esta medida se enmarca en la aprobación inicial de la nueva ordenanza municipal de playas, que persigue actualizar la normativa y adaptarla a la realidad social del municipio. Asimismo, la zona contará con cartelería visible que advertirá de la presencia de usuarios nudistas. “De esta forma se evitan malentendidos con otros bañistas”, explicó María Calderín, concejala de Playas del Ayuntamiento de Telde.

En paralelo, el Ayuntamiento ejecutará un mirador frente al bufadero de La Garita, uno de los enclaves naturales más espectaculares de la costa teldense. La iniciativa responde a la necesidad de reforzar la seguridad, ya que son frecuentes las imágenes de bañistas y visitantes que se aproximan a la zona para tomar fotografías cuando el oleaje es fuerte. Con esta nueva infraestructura, se podrá contemplar la fuerza y la belleza del océano desde un espacio seguro y acondicionado.

Otros proyectos pasados en el bufadero de La Garita

El Consistorio está ahora a la espera de que la Demarcación de Costas de Canarias dé luz verde a la ejecución de las obras. El proyecto contempla la creación de un espacio acondicionado con zonas de sombra, pérgolas y asientos, pensado para el disfrute seguro del entorno. El mirador ocupará la totalidad de la parcela existente en la zona, un espacio que tras la construcción de la urbanización que lo rodea, fue destinado inicialmente por la promotora a la instalación de un parque infantil. Sin embargo su ubicación, expuesta de lleno al embate del mar y a las inclemencias meteorológicas, provocó un rápido deterioro de las instalaciones que apenas permanecieron en funcionamiento durante unos meses.

Una situación similar se repitió años más tarde, en 2018, cuando el grupo de gobierno de entonces optó por instalar en el lugar aparatos de biosalud. Estos elementos, al igual que los anteriores, no resistieron las duras condiciones ambientales, especialmente el efecto del salitre, y terminaron igualmente deteriorados.

Para este proyecto el Consistorio ya cuenta con la financiación necesaria, que asciende a 45.000 euros, gracias a una subvención del Cabildo de Gran Canaria. “De esta forma evitamos que los visitantes sigan bajando a esta zona que, además, está señalizada con carteles que prohíben el acceso por su peligrosidad”, recordó la regidora.