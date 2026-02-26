Menos delitos en cifras globales, pero más violencia en las calles de Telde

La criminalidad en Telde dibuja un nuevo escenario en 2025. Aunque el número global de infracciones penales desciende respecto al año anterior, los datos oficiales reflejan un repunte de los delitos más graves, especialmente los vinculados a la violencia en la calle, los delitos contra la libertad sexual y la ciberdelincuencia.

Según el último balance estadístico anual publicado por el Ministerio del Interior —al que ha tenido acceso y ha difundido Telde Actualidad— el municipio registró 4.827 infracciones penales en 2025, frente a las 5.040 contabilizadas en 2024. Esto supone una caída del 4,2% en el total de delitos.

Sin embargo, tras ese descenso general se esconde un fenómeno que preocupa a expertos en criminología: menos delitos en cantidad, pero mayor gravedad en su naturaleza.

Menos delitos en cifras globales, pero más violencia en las calles

El descenso estadístico se explica principalmente por la bajada de la denominada criminalidad convencional, que pasa de 4.244 casos en 2024 a 3.956 en 2025, lo que representa una reducción del 6,8%.

No obstante, algunos indicadores muestran un deterioro cualitativo significativo:

Homicidios consumados: pasan de 1 a 3 (+200%)

pasan de 1 a 3 (+200%) Tentativas de homicidio: bajan de 4 a 2 (-50%)

bajan de 4 a 2 (-50%) Lesiones y riñas tumultuarias: suben de 40 a 47 (+17,5%)

suben de 40 a 47 (+17,5%) Robos con violencia e intimidación: aumentan de 52 a 69 (+32,7%)

Este último dato resulta especialmente relevante. El incremento de los robos violentos refleja un mayor uso de la intimidación o la agresión física para sustraer bienes, lo que genera una percepción de inseguridad más intensa entre la ciudadanía.

Desde el punto de vista criminológico, este patrón indica un desplazamiento hacia delitos con mayor impacto social y emocional, aunque el volumen total sea inferior.

Delitos sexuales: fuerte incremento en las denuncias

Uno de los datos más llamativos del balance es el aumento de los delitos contra la libertad sexual, que pasan de 44 a 61 casos, lo que supone un incremento del 38,6%.

Dentro de esta categoría se observa una evolución dispar:

Agresiones sexuales con penetración: bajan de 13 a 8 (-38,5%)

bajan de 13 a 8 (-38,5%) Resto de delitos sexuales: suben de 31 a 53 (+71%)

Este comportamiento apunta a un crecimiento notable de denuncias relacionadas con conductas sexuales ilícitas distintas de la violación, una tendencia que también se ha observado en el conjunto del Estado en los últimos años.

El aumento puede responder a múltiples factores: mayor sensibilización social, cambios legislativos, incremento real de los hechos o mayor confianza en los canales de denuncia.

Robos en viviendas: más intrusión en domicilios

Otro de los aspectos que muestra un repunte es el de los robos en viviendas.

Aunque el total de robos con fuerza apenas varía (de 119 a 121, +1,7%), dentro de esta categoría los asaltos a domicilios sí crecen de forma significativa:

Robos en viviendas: de 65 a 81 (+24,6%)

Este incremento contrasta con la evolución de otros delitos patrimoniales:

Hurtos: bajan de 813 a 781 (-3,9%)

bajan de 813 a 781 (-3,9%) Sustracción de vehículos: de 127 a 114 (-10,2%)

Los datos sugieren una reducción de la delincuencia oportunista en la vía pública —como pequeños hurtos— pero un mayor riesgo de intrusión en espacios privados.

En términos de seguridad ciudadana, los robos en vivienda generan una elevada alarma social al afectar directamente al ámbito íntimo de las personas.

Tráfico de drogas: repunte moderado

El tráfico de drogas también registra un incremento:

De 27 a 32 casos (+18,5%)

Este tipo de delito suele estar vinculado a operativos policiales y actuaciones específicas, por lo que su evolución puede depender tanto de la actividad delictiva como de la intensidad de la acción policial.

Por su parte, el resto de la criminalidad convencional cae un 9,6%, pasando de 3.017 a 2.726 casos, lo que contribuye al descenso global del total de infracciones.

La ciberdelincuencia consolida su crecimiento en Telde

El cambio estructural más relevante se produce en el ámbito digital. La cibercriminalidad vuelve a crecer en el municipio y consolida la tendencia ascendente de los últimos años.

En 2025 se registraron 871 ciberdelitos, frente a los 796 del año anterior, lo que supone un aumento del 9,4%.

Dentro de esta categoría destacan:

Estafas informáticas: pasan de 658 a 738 (+12,2%)

pasan de 658 a 738 (+12,2%) Otros ciberdelitos: descienden ligeramente (-3,6%)

El fraude online se consolida así como uno de los principales desafíos en materia de seguridad. Las estafas digitales, suplantaciones de identidad, phishing y fraudes en compras por internet afectan cada vez a más ciudadanos.