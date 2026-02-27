Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los insultos de la concejala de Vox durante el Pleno al alcalde de Telde: “Sigue riéndote que te parto los dientes”

Los incidentes se produjeron tras la propuesta de mociones de Esmeralda Cabrera que buscaban limitar derechos de migrantes y mujeres con burka o nicab

Pleno del Ayuntamiento de Telde.

Pleno del Ayuntamiento de Telde. / LP/DLP

Elena Montesdeoca

Elena Montesdeoca

Telde

El Pleno de Telde celebrado este viernes se convirtió en un debate tenso, marcado por insultos y faltas de respeto protagonizados por la concejala de Vox, Esmeralda Cabrera, tras presentar las dos mociones que llevó a la sesión. La primera proponía prohibir el acceso a las dependencias municipales a mujeres musulmanas que cubran su rostro con burka o nicab, mientras que la segunda planteaba impedir el empadronamiento de personas migrantes, restringir su acceso a ayudas económicas y promover la repatriación de menores a sus países de origen.

Durante el debate, la concejala dirigió al alcalde comentarios ofensivos y amenazantes, como “sigue riendo que te parto los dientes” o “payaso”, declaraciones que fueron denunciadas por el partido Ciuca en sus redes sociales. El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, subrayó durante la sesión que “no todo vale". "Podemos tener diferencias políticas, proyectos distintos o estar en desacuerdo, pero por encima de lo político somos personas”.

Sin argumentos

Por su parte, la edil negó haber proferido esos comentarios y aseguró que, en su caso, lo que había dicho fue “me chirrían los dientes”. El regidor también advirtió sobre el clima que generan este tipo de episodios: “No me afecta personalmente, pero sí me preocupan los mensajes de amenaza cuando no hay argumentos para defenderse”, ratificó.

