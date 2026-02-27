El Ayuntamiento de Telde se pone al día con las facturas: 255.000 euros para luz, limpieza, seguros y servicios municipales

El Pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, celebrado este viernes en el municipio de Telde, dio luz verde a la ratificación del pronunciamiento y de los informes técnicos del proyecto Dreamland, remitidos en su momento al Cabildo de Gran Canaria. Asimismo, la corporación aprobó el pago de varios reconocimientos extrajudiciales de crédito por un importe total de 255.000 euros destinados a abonar facturas de suministro eléctrico y servicios de limpieza entre otras cuestiones. En la misma sesión plenaria y por la vía de urgencia, también se aprobó la actualización de la ordenanza municipal que regula las ayudas sociales de carácter económico dirigidas a las familias que cumplan los requisitos establecidos. Esta modificación adapta la normativa vigente al actual salario mínimo interprofesional.

En este sentido, la partida más elevada de los reconocimientos extrajudiciales aprobados este viernes corresponde a la gestión del servicio municipal de alumbrado público durante el mes de noviembre. El Consistorio abonará 213.000 euros a Elecnor, en un expediente que concentra más del 55% del total validado inicialmente en la sesión. Otro de los expedientes contempla el pago de 50.000 euros a AXA Seguros Generales por las primas de los seguros de los vehículos municipales y la responsabilidad civil de la maquinaria del parque móvil. El abono cubre los dos semestres de 2025 y el mes de enero de 2026.

Asimismo, se dio luz verde al pago de 43.000 euros a Samyl Facility por los servicios de limpieza y celaduría en instalaciones deportivas municipales correspondientes a noviembre y diciembre de 2025. El cuarto expediente recoge el abono de 25.000 euros a Falcón Peña por el suministro de combustible a la flota municipal entre septiembre y diciembre de 2025. Además, el Pleno aprobó otros tres reconocimientos extrajudiciales por vía de urgencia, todos ellos destinados a Endesa, por un importe conjunto de 44.000 euros.ç

Un paso más cerca del Dreamland

Por otro lado la corporación municipal dio el visto bueno —con la única abstención de la concejala de Vox, Esmeralda Cabrera— a la ratificación de los informes técnicos del proyecto Dreamland, que habían sido suscritos mediante decreto y ya trasladados al Cabildo de Gran Canaria. El único trámite pendiente por parte del Ayuntamiento era precisamente su ratificación plenaria, que se materializó en la sesión celebrada este viernes ya que en 2023 no fueron elevados al Pleno.

A su vez, y por la vía de urgencia, el Pleno aprobó la actualización de la ordenanza municipal que regula las ayudas sociales de carácter económico destinadas a los vecinos del municipio que cumplan los requisitos establecidos. La modificación adapta la normativa al nuevo salario mínimo interprofesional, fijado actualmente en 1.221 euros mensuales. “Esto viene por la vía de urgencia para que las personas que lo necesiten puedan cobrar cuanto antes y beneficiarse de esta nueva modificación”, explicó el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña.

Otro de los asuntos abordados en la sesión plenaria fue la aprobación del manifiesto institucional con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que se leyó al comienzo de la sesión. La encargada de dar voz al texto fue María del Carmen Castellano Rodríguez, primera alcaldesa en la historia del municipio. Aunque el documento salió adelante por mayoría, no estuvo exento de debate. Desde la oposición Héctor Suárez, concejal no adscrito, y Celeste López (Nueva Canarias) cuestionaron las “prisas” del grupo de gobierno para cerrar un texto que aspiraba a contar con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas.

Dos mociones no aprobadas

Suárez lamentó la “pérdida de protagonismo” de la ciudad en materia de igualdad y recordó que en el pasado fue “pionera y referente” en este ámbito. Por su parte, la edil nacionalista criticó que no se incorporaran algunas de las propuestas planteadas por su grupo y solicitó la modificación del primer punto del manifiesto con el objetivo de reforzar su contenido y convertirlo en un texto “más potente”.

En el apartado de mociones la concejala de Vox, Esmeralda Cabrera, presentó dos iniciativas que no lograron el respaldo del Pleno. La primera planteaba regular el acceso a las dependencias municipales en aquellos casos en los que mujeres musulmanas oculten su rostro con burka o nicab. La segunda proponía prohibir el empadronamiento de personas migrantes, así como limitar su acceso a ayudas sociales, procesos de regularización y otros derechos de carácter social.

Ninguna de las propuestas salió adelante y durante el debate el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, marcó distancias con la postura defendida por la edil y le lanzó una pregunta directa: “Si usted fuera la concejala de Servicios Sociales y acudiera una mujer con hijos, o un menor, a pedir ayuda para comer, ¿se la concedería o antes le preguntaría por su religión y su origen?”, planteó en el transcurso de la sesión.