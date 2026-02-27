Éxito en la inauguración de la II edición de ‘Mujeres de Telde’

La Iglesia Hospitalaria San Pedro Mártir de Verona se quedó pequeña este jueves durante la inauguración de la II edición de la exposición ‘Mujeres de Telde: Las emociones hablan’, una cita cultural que volvió a evidenciar la fuerza del talento femenino en el municipio.

La velada, marcada por la emoción y la alta participación de público, combinó música, poesía y artes plásticas en un acto que reunió a 48 mujeres artistas, cuyas obras conforman una muestra multidisciplinar que podrá visitarse hasta el próximo 27 de marzo.

La inauguración contó con la actuación de la Escuela Municipal de Folklore, que aportó el componente musical tradicional, mientras que Cantares Estudio Coral, dirigido por Vanesa González, puso el broche de oro a una noche en la que la cultura se vivió con intensidad.

Marzo vuelve a vestir de violeta la cultura en Telde

El concejal de Cultura, Juan Martel, subrayó la importancia de esta iniciativa dentro de la programación del Mes de la Mujer.

“Como viene siendo tradicional, marzo en Telde se viste de violeta desde la cultura. La mujer creadora ocupa el lugar que merece y lo hace además desde la emoción, la conciencia social y el compromiso colectivo”.

Martel destacó además el papel de la cultura como herramienta transformadora:

“La cultura es un eje transversal que nos permite educar, sensibilizar y acompañar a la ciudadanía. Proyectos como ‘Mujeres de Telde’ demuestran que el arte no solo se expone: se vive, se comparte y se convierte en herramienta de transformación social”.

Arte, emoción y compromiso social

La muestra profundiza en esta edición en la sensibilidad, la conciencia social y la expresión emocional, abordando también la realidad de las enfermedades raras y los procesos vividos en primera persona o desde el entorno familiar.

‘Mujeres de Telde’ reafirma así el papel del arte como refugio, voz y herramienta de resiliencia, consolidándose como una de las propuestas culturales más significativas del municipio por su carácter humano y multidisciplinar.

Un mes de cultura abierta a la ciudadanía

La exposición permanecerá abierta al público del 26 de febrero al 27 de marzo en la Iglesia Hospitalaria San Pedro Mártir de Verona, con una programación paralela que incluye talleres creativos, espacios de bienestar, conferencias, recitales y actividades infantiles.

Con esta segunda edición, Telde vuelve a situar a las mujeres creadoras en el centro de la acción cultural, confirmando que la cultura, en femenino, sigue transformando la ciudad