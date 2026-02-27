Telde cierra los parques municipales por los fuertes vientos este viernes

El municipio de Telde ha puesto en marcha medidas preventivas ante la previsión de vientos intensos para este viernes en Gran Canaria y en el conjunto del archipiélago. La situación meteorológica está vinculada a la entrada de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), un fenómeno que está generando inestabilidad atmosférica en las islas.

La previsión difundida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) apunta a un episodio de viento fuerte a lo largo de la jornada. En el caso concreto de Telde, se esperan rachas que podrían superar los 40 o 45 kilómetros por hora, con viento de componente norte y velocidades sostenidas destacadas, especialmente en zonas abiertas y expuestas, informa el Ayuntamiento de Telde.

Cierre de parques como medida de prevención

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Telde ha decidido cerrar todos los parques públicos del municipio desde primeras horas de la mañana. La medida tiene carácter preventivo y busca reducir riesgos para la población.

El viento puede provocar la caída de ramas, desplazamiento de mobiliario urbano o desprendimiento de objetos en áreas arboladas y espacios infantiles. Por ello, la corporación municipal ha optado por restringir temporalmente el acceso a estos recintos hasta que mejore la situación meteorológica.

Desde el consistorio se insiste en que el objetivo principal es garantizar la seguridad ciudadana mientras se mantengan las condiciones adversas.

Recomendaciones a la población

Además del cierre de parques, el Ayuntamiento recomienda a los vecinos extremar la precaución, evitar permanecer en espacios abiertos si no es necesario y asegurar macetas, toldos u otros objetos en balcones y terrazas que puedan ser desplazados por el viento.

Este tipo de fenómenos no son infrecuentes en Canarias durante episodios de inestabilidad asociados a una DANA, que puede intensificar el viento y generar cambios bruscos en el tiempo. Las autoridades locales continuarán realizando un seguimiento de la evolución meteorológica y comunicarán cualquier nueva decisión que resulte necesaria.

José Pérez Curbelo

La ciudadanía puede mantenerse informada a través de los canales oficiales municipales y de los avisos actualizados por la AEMET.