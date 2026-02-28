La visita de Quevedo y La Pantera pone el foco en este restaurante tradicional de Valsequillo

La reciente visita de los artistas Quevedo y La Pantera al restaurante La Culata II ha situado en el centro de la conversación gastronómica a este restaurante de Valsequillo, un establecimiento que desde hace años funciona como referencia de cocina tradicional canaria en el interior de Gran Canaria.

Los músicos compartieron una imagen de su paso por el local, lo que ha disparado el interés por este restaurante situado en la calle Trasera Las Suertecillas. Aunque el impulso mediático ha sido inmediato, lo cierto es que el local gastronómico ya contaba con una clientela consolidada que lo considera una parada habitual en el municipio.

La propuesta del restaurante se basa en platos reconocibles y de corte tradicional. En su carta figuran elaboraciones como la ensalada de aguacate, las costillas al horno, la ropa vieja y el queso frito, además de opciones como gambas al ajillo o conejo, recetas habituales en la gastronomía insular que mantienen una fuerte demanda entre residentes.

Se trata de una cocina contundente, centrada en sabores clásicos y raciones pensadas para compartir. La oferta se completa con postres caseros, entre ellos la mousse de limón, que suele cerrar las comidas como una de las opciones más solicitadas.

El establecimiento mantiene un horario estable durante la semana. Abre lunes, jueves y domingo de 12.00 a 17.00 horas, mientras que viernes y sábado amplía su servicio hasta las 23.00 horas. Permanece cerrado martes y miércoles.

En los últimos años, Valsequillo ha reforzado su perfil como destino gastronómico vinculado a la cocina tradicional y al producto local. Restaurantes como La Culata II forman parte de esa oferta que combina entorno rural, ambiente familiar y recetas de siempre.

La difusión en redes sociales por parte de artistas de la talla de Quevedo y La Pantera ha amplificado su visibilidad más allá del ámbito local, atrayendo la atención de nuevos comensales interesados en conocer el lugar. Sin embargo, su trayectoria previa evidencia que el restaurante ya gozaba de estabilidad y reconocimiento en el municipio.

Noticias relacionadas

Sobre el restaurante

El local abre los lunes, jueves y domingo de 12.00 a 17.00 horas. Asimismo, el viernes y sábado abre de 12.00 a 23.00 horas. Permanece cerrado los martes y miércoles. No obstante, puedes reservar en 928570479.