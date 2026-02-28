La visita de Quevedo y La Pantera pone el foco en este restaurante tradicional de Valsequillo
Se ha convertido en uno de los locales gastronómicos más comentados de la isla después de que compartieran una imagen de la visita de Quevedo y La Pantera en sus redes sociales
La reciente visita de los artistas Quevedo y La Pantera al restaurante La Culata II ha situado en el centro de la conversación gastronómica a este restaurante de Valsequillo, un establecimiento que desde hace años funciona como referencia de cocina tradicional canaria en el interior de Gran Canaria.
Los músicos compartieron una imagen de su paso por el local, lo que ha disparado el interés por este restaurante situado en la calle Trasera Las Suertecillas. Aunque el impulso mediático ha sido inmediato, lo cierto es que el local gastronómico ya contaba con una clientela consolidada que lo considera una parada habitual en el municipio.
La propuesta del restaurante se basa en platos reconocibles y de corte tradicional. En su carta figuran elaboraciones como la ensalada de aguacate, las costillas al horno, la ropa vieja y el queso frito, además de opciones como gambas al ajillo o conejo, recetas habituales en la gastronomía insular que mantienen una fuerte demanda entre residentes.
Se trata de una cocina contundente, centrada en sabores clásicos y raciones pensadas para compartir. La oferta se completa con postres caseros, entre ellos la mousse de limón, que suele cerrar las comidas como una de las opciones más solicitadas.
El establecimiento mantiene un horario estable durante la semana. Abre lunes, jueves y domingo de 12.00 a 17.00 horas, mientras que viernes y sábado amplía su servicio hasta las 23.00 horas. Permanece cerrado martes y miércoles.
En los últimos años, Valsequillo ha reforzado su perfil como destino gastronómico vinculado a la cocina tradicional y al producto local. Restaurantes como La Culata II forman parte de esa oferta que combina entorno rural, ambiente familiar y recetas de siempre.
La difusión en redes sociales por parte de artistas de la talla de Quevedo y La Pantera ha amplificado su visibilidad más allá del ámbito local, atrayendo la atención de nuevos comensales interesados en conocer el lugar. Sin embargo, su trayectoria previa evidencia que el restaurante ya gozaba de estabilidad y reconocimiento en el municipio.
Sobre el restaurante
El local abre los lunes, jueves y domingo de 12.00 a 17.00 horas. Asimismo, el viernes y sábado abre de 12.00 a 23.00 horas. Permanece cerrado los martes y miércoles. No obstante, puedes reservar en 928570479.
- Hacienda cambia para siempre la Declaración de la Renta: fechas y claves importentes para los contribuyentes canarios en 2026
- San Bartolomé de Tirajana investiga a un taxista por cobrar de más a 2.400 turistas
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
- Indignación en el sector cultural por el gasto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: 'Existe una desconexión evidente
- El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- Adiós al negocio de Pepe Julio, la última tienda de 'aceite y vinagre' que resistía en Firgas