De regentar tiendas de ropa a muralista estrella: así le cambió la vida el nombre de un local a Fabri Vittorini, el grafitero de Telde

Fue el nombre de una tienda de ropa —Graffiti— el que encendió la chispa en Fabrizio Vittorini, un italiano afincado en Telde desde hace 25 años, vecino de La Garita y desde entonces enamorado del arte urbano. Antes de que el color salpicara su vida, Fabrizio probó otros caminos. Se formó en cocina con la idea de convertirse en metre, cursó estudios de comercio y, como tantos otros, se lanzó al mundo laboral sin red. Trabajó en supermercados, en obras, sirviendo comida como camarero en hoteles. Aprendió el ritmo de la calle desde dentro, el pulso real de la gente trabajadora.

Hasta que un día, casi por intuición, decidió hacerse con una tienda de ropa en la capital grancanaria. Se llamaba Graffiti. Y ese nombre, escrito en grande, fue mucho más que una marca para el teldense. Eso sí, pese a lo que pudiera sugerir, no tenía nada que ver con botes de spray ni murales clandestinos. Nada de eso. Graffiti era un templo del textil urbano, un comercio especializado en moda vinculada a la cultura rap con prendas anchas, actitud de barrio y mucha identidad. Llevaba abierto desde 1992 en la capital y, en 1999, Vittorini tomó el relevo del negocio.

Lo que comenzó como una aventura empresarial terminó cogiendo vuelo propio. Fabrizio no entendía de quedarse quieto: expandió la esencia de Graffiti más allá de la capital, abriendo camino también en Telde y en Vecindario, donde la cultura urbana encontraba cada vez más espacio y voz. Pero el punto de inflexión llegó en 2007. Entre la estética del local, el magnetismo del nombre y esa conexión cada vez más fuerte con el arte de la calle, decidió dar un paso que cambiaría el panorama creativo de la isla: traer las primeras latas de spray de la marca Montana que se vendieron en Gran Canaria. La apuesta fue tan firme que poco después se convirtió en el primer distribuidor de la marca en Canarias.

Un empujón de crisis

Sin embargo, todo se torció cuando la crisis de 2008 sacudió el país con la fuerza de un vendaval. La economía se desplomó, el consumo se frenó en seco y muchos negocios empezaron a tambalearse. Para Fabrizio, aquel golpe fue el momento más incierto de su trayectoria. O eso creyó entonces. Porque lo que parecía el final de una etapa terminó siendo el principio de otra. Con las ventas cayendo y cajas de sprays acumulando polvo en las estanterías, tomó una decisión tan simple como valiente: si no se vendían, los usaría él.

Eso explica que hoy sus murales estén por todas partes. En Telde, su firma ya forma parte del paisaje cotidiano: su arte colorea la pared del parque de El Pinocho, ha dado vida a murales con motivo del Día de la Mujer, luce en la Asociación Cultural de Bienestar Animal de Jinámar, decora restaurantes del municipio y, próximamente también dejará su sello en el renovado paseo de la playa de Melenara.

Autodidacta

Pero su creatividad no entiende de fronteras municipales. Sus diseños recorren Gran Canaria de norte a sur. Han tomado forma en la playa de Las Marañuelas, en Arguineguín, en enclaves de Maspalomas e incluso han brillado sobre las carrozas del carnaval, donde el color, el volumen y la fantasía encajan a la perfección con su estilo vibrante. «Me considero muralista y no grafitero», explica Vittorini. «El grafiti es más un arte de la calle, de poner nombres y firmas en la pared. El muralismo es diferente, es más elaborado».

Fabrizio ha sido siempre autodidacta. No pasó por academias ni cursó estudios de Bellas Artes. Su escuela ha sido la calle, la práctica constante y las horas frente al muro, aprendiendo a base de prueba y error. Aunque se mueve con soltura en distintos estilos, hay uno que le toca especialmente: el realismo. «Cuando comencé a pintar me fui directamente al estilo más complicado», afirma entre risas. Es ahí donde se siente más cómodo, donde disfruta afinando cada detalle, cada sombra, cada gesto que convierte una pared en una imagen casi viva. Sin embargo, si algo tiene claro es que su trabajo también es escuchar. «Nunca digo que no a nada, hago de todo», recalca. Y no es una frase hecha. Fabrizio entiende el mural como un diálogo entre artista y cliente, entre creatividad y encargo. «Cuando comencé en el año 2007 ya estaba en auge la era de la tecnología, había impresoras, ordenadores y el trabajo era algo más fácil», recalca.

Otros proyectos

No obstante, su trabajo no se limita únicamente a los muros de la calle. Su arte también se cuela en espacios institucionales y proyectos de mayor envergadura. Ahora, por ejemplo, está diseñando unos contenedores por encargo del Cabildo de Gran Canaria. «También hice el diseño que está en el centro médico de la UD Las Palmas», explica. No obstante, su proyección no se queda únicamente en la isla. Fabrizio también ha tenido que hacer las maletas y subirse a un avión para llevar su arte a otros lugares como Lanzarote, en donde ha desarrollado distintos encargos, entre ellos trabajos para el museo de Tinajo.

«Casi todos los que estamos metidos en el mundo del grafiti, los mejores —exceptuando uno o dos— no tienen estudios relacionados con esta profesión», subraya Vittorini. Además también desmonta otro mito: el de que es un sector precario o residual. «El volumen de trabajo en esta profesión es muy grande si te sabes buscar la vida y eres serio», insiste.

Además, Fabrizio reconoce que las herramientas de inteligencia artificial le han agilizado enormemente el trabajo en los últimos años. «Cuando tengo que hacer murales realistas, muchos encargos llegan con fotos de rostros que no se ven bien, en las que no se aprecian los detalles», resalta. «Meto las fotos en los programas de inteligencia artificial y me las recrean con mayor calidad, y a partir de ahí puedo plasmarlo en los murales y empezar a pintar», desvela.