Telde acoge la exposición 'Raíces' de Ana Tous, un homenaje a la identidad canaria

El pasado 27 de febrero, la Sala de Exposiciones de las Casas Consistoriales de Telde abrió sus puertas a la nueva exposición 'Raíces', una propuesta artística de la pintora Ana Tous. Esta muestra, que permanecerá abierta hasta el 17 de marzo de 2026, invita a los visitantes a profundizar en la identidad y memoria de los antiguos pobladores de las Islas Canarias, rindiendo homenaje a su conexión con la naturaleza, las creencias espirituales y las tradiciones.

'Raíces' propone un viaje a través de los orígenes del archipiélago canario, acercándose a las costumbres y ritos de las antiguas comunidades. A través de sus obras, Ana Tous busca rescatar la esencia de los pueblos prehispánicos, destacando su forma de vida, sus celebraciones y el profundo vínculo con el entorno natural que habitaban.

La muestra no solo celebra la memoria colectiva, sino que también subraya la importancia de mantener vivas las tradiciones culturales de las islas, en un contexto donde las raíces espirituales siguen marcando la identidad canaria en la actualidad.

Exposición 'Raíces' en las Casas Consistoriales de Telde / La Provincia

Acto de inauguración

El evento de apertura, que tuvo lugar en la noche del 27 de febrero, contó con la presencia del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y el concejal de Cultura, Juan Martel. Ambos subrayaron la relevancia de seguir impulsando espacios dedicados a la creación artística y la difusión del patrimonio cultural de la región.

El acto de inauguración también incluyó una serie de intervenciones artísticas, que enriquecieron la experiencia de los asistentes. Claudio Carmelo Sarmiento Suárez ofreció una evocación de los ritos guanches, mientras que el guitarrista y cantautor Francisco Herrera y el músico César Fleitas Morejón aportaron sus sonidos y voces a la velada.

Horarios y actividades complementarias

La exposición 'Raíces' está abierta al público de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, con una ampliación los miércoles y viernes, de 18:00 a 20:00 horas. Además, se ha programado un recital poético para el viernes 13 de marzo, a las 19:00 horas, en el que se continuará celebrando la riqueza cultural de las Islas Canarias.