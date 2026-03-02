Telde exige al Gobierno de Canarias un calendario claro y fecha para desmantelar las jaulas marinas tras los vertidos

La pugna entre el Ayuntamiento de Telde, la Consejería de Pesca del Gobierno de Canarias y la empresa Aquacanaria continúa tras el vertido que obligó a cerrar cinco playas del municipio durante más de 40 días y cuyos efectos se extendieron a otros puntos del litoral de Gran Canaria. En este contexto, el Consistorio teldense exige ahora al Ejecutivo autonómico que establezca un calendario claro de actuaciones y que fije una fecha definitiva para el desmantelamiento de las jaulas marinas.

La petición del alcalde del municipio, Juan Antonio Peña, al consejero de Pesca, Narvay Quintero, se produjo en una reunión celebrada este lunes en la que también estuvo presente el concejal de Aguas, Juan Francisco Jiménez. El primer edil lamentó que en ese encuentro “no se trasladó ninguna información relevante ni significativa en un momento extremadamente delicado, en el que la ciudadanía exige soluciones concretas y no más evasivas”. Asimismo, subrayó que tras meses desde que el vertido obligó a cerrar la costa del municipio, el Consistorio esperaba “avances claros”, como la revisión de la concesión de las jaulas marinas, así como un calendario definido para el cese de la actividad y el desmantelamiento de las instalaciones.

Esta exigencia por parte del Ayuntamiento se produce después de que, el pasado sábado, la empresa Aquacanaria hiciera público un comunicado en el que señalaba que estaba valorando adelantar el desmantelamiento de su instalación en Melenara al año 2026, pese a contar con la concesión vigente hasta 2029. Según la compañía, esta decisión se fundamenta en unos análisis realizados recientemente que detectan de manera reiterada indicadores compatibles con vertidos insuficientemente depurados, tanto de origen fecal como industrial, una situación que ya ha sido comunicada a las autoridades competentes.

Cortina de humo

Durante el encuentro, el consejero de Pesca argumentó que todos los expedientes relacionados con la concesión administrativa, la actividad de las jaulas y sus autorizaciones se encuentran bajo secreto de sumario. Según indicó, la Fiscalía ha ordenado que “no se facilite información al respecto”. Esta respuesta del Gobierno de Canarias llega después de que el alcalde del municipio solicitara, hace tiempo, acceso y copia del expediente completo, una petición que ha sido denegada de manera reiterada bajo el argumento de la judicialización del caso.

El alcalde considera que existe una “falta de transparencia” por parte del Ejecutivo Canario, un asunto que ya había denunciado anteriormente. “Nos encontramos ante una situación que afecta directamente al medio ambiente, a la salud pública y a la economía local, y aun así se nos niega información básica para poder actuar con responsabilidad”, enfatizó. Además, Peña señaló una contradicción por parte de la consejería, que en un principio “había realizado anuncios previos”. “Todo queda a expensas de la voluntad de la empresa”, resaltó el regidor, quien también recalcó que esta situación deja al municipio en una posición de absoluta indefensión.

Problema recurrente

El Ayuntamiento también recordó que los vertidos orgánicos en las playas de Telde no son episodios aislados, sino un problema recurrente que ha sido documentado en numerosas ocasiones en la hemeroteca. Para el alcalde, esta ausencia de soluciones estructurales evidencia una gestión insuficiente por parte del Gobierno autonómico. “Llevamos demasiado tiempo acumulando titulares sobre vertidos y problemas ambientales sin que se adopten decisiones firmes. La ciudadanía está cansada de promesas”.

En este sentido, también Peña fue especialmente contundente al valorar el contexto político de las últimas semanas. A su juicio, los anuncios realizados por la consejería antes de las movilizaciones ciudadanas "respondían más a una estrategia de distracción que a una voluntad real de resolver el problema". "Se nos trasladó un relato que hoy queda desmontado: ni hay fecha, ni hay cronograma, ni hay compromiso vinculante. Todo era una cortina de humo", manifestó.