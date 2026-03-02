Telde da el pistoletazo de salida a su carnaval con una gala drag renovada y una cabalgata con 30 carrozas

A solo un día de que las carnestolendas de la capital grancanaria bajen el telón, el municipio vecino de Telde toma el relevo y da el pistoletazo de salida a su esperado carnaval bajo la alegoría Mundo de Fantasía: Mitos y Leyendas. La fiesta arrancará el próximo 6 de marzo y se prolongará hasta el día 18, con un programa cargado de actos para todos los públicos. Entre los eventos más destacados figuran el tradicional carnaval de día, uno accesible y la gran cabalgata, que este año contará con 30 carrozas, convirtiéndose en una de las ediciones con mayor participación de los últimos años. El programa incluirá, además, algunas novedades significativas, como una gala drag diferente e innovadora que promete sorprender al público con un formato renovado y nuevas propuestas escénicas.

Entre los actos más destacados, el municipio volverá a celebrar este año el carnaval accesible previsto para el próximo 13 de marzo a las 17:00 horas. La jornada estará adaptada para todas las personas sensibles a los ruidos y estruendos, con el objetivo de garantizar que nadie quede al margen de la fiesta. La iniciativa se estrenó el año pasado con cientos de asistentes y una buena acogida.

La programación incluye también propuestas consolidadas como el carnaval de día en el Auditorio del Parque de San Juan, el tradicional baile del centro de mayores, la presentación de la murga Los Tutti Frutti, la actividad deportiva Encesta el Carnaval, la carrera de tacones y la representación teatral La batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma en la zona comercial de Los Llanos. A ello se suman iniciativas como el día del sombrero en el Mercado Municipal y el encuentro de academias de baile del municipio, que darán protagonismo al talento local.

Un carnaval para todos

El alcalde, Juan Antonio Peña, y el concejal de Festejos y Ferias, Miguel Rodríguez, fueron los encargados de desgranar el contenido del programa. El regidor puso el acento en el carácter integrador y participativo de las carnestolendas teldenses y subrayó la importancia de consolidar un carnaval “para todos”, en el que vecinos y visitantes puedan implicarse activamente.

Por su parte el concejal de Festejos, Miguel Rodríguez, avanzó que la gala drag queen, fijada para ese mismo viernes 13 a las 21.00 horas en el Auditorio José Vélez, llegará con un concepto renovado y un espectáculo más ambicioso. La dirección artística correrá a cargo de Israel Reyes, profesional con amplia trayectoria en el ámbito del espectáculo y el carnaval en Canarias. El edil destacó que esta edición contará con “más música, más humor y más artistas que nunca”. Además, la gala volverá a ser retransmitida en directo por Televisión Canaria, ampliando su alcance a toda la comunidad autónoma.

El sábado 14 de marzo, a partir de las 17.00 horas, tendrá lugar la gran cabalgata, uno de los actos centrales del Carnaval. Con un recorrido de casi cuatro kilómetros, la comitiva atravesará algunas de las principales vías del municipio hasta concluir junto al Parque Urbano de San Juan, donde continuará la celebración con música y ambiente festivo.

El broche final llegará el miércoles 18 de marzo, desde las 19.00 horas, con el tradicional entierro de la sardina. El cortejo fúnebre partirá desde el parque Franchy Roca hasta la plaza de San Juan, donde se procederá a la quema simbólica.