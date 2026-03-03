Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Telde renueva 1.700 contenedores de carga lateral y aumenta en más de un millón de litros la capacidad de residuos

El Ayuntamiento sustituye los antiguos recipientes de 2.400 litros por nuevos modelos de 3.000 litros y revisa una treintena de ubicaciones para mejorar la accesibilidad y la seguridad

Un operario de limpieza y residuos limpia los nuevos contenedores en Telde.

Un operario de limpieza y residuos limpia los nuevos contenedores en Telde. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Telde ha renovado en la ciudad aproximadamente 1.700 contenedores de carga lateral, distribuidos entre los seis distritos del municipio, con una capacidad de 3.000 litros cada uno. Con esta actuación, el Consistorio incrementa de forma considerable el volumen de contenerización disponible para la ciudadanía, una medida que responde a unan problemática que en algunas zonas del municipio era evidente, con algunas bolsas de basura que no podían depositarse en los contenedores existentes debido a su limitada capacidad.

En esta línea, la concejala del área de Playas y Residuos, María Calderín, explicó este martes que con estos trabajos se da respuesta a las solicitudes trasladadas al Consistorio por parte de la ciudadanía. “Desde el área se ha escuchado a la ciudadanía y hemos detectado la necesidad de revisar en torno a una treintena de ubicaciones, ya que hay puestos que no cuentan con espacio en la acera y pueden generar riesgos para la seguridad de las personas”, señaló la edil.

Mejoras en seguridad

Estos nuevos contenedores son de mayor tamaño que los habituales que hasta ahora se encontraban en las calles de la ciudad, lo que ha provocado que en algunas zonas no exista el espacio suficiente en la acera para su correcta instalación. No obstante, esta situación ya se encuentra en proceso de revisión y tramitación. La concejala del área recordó este martes que no es posible trasladar los contenedores de un lugar a otro sin contar previamente con un informe favorable del área de Tráfico que garantice la seguridad, ya que su reubicación podría implicar la ocupación de parte de la calzada, la obstaculización de pasos de peatones o la pérdida de visibilidad en cruces, entre otras afecciones, por lo que cada caso debe ser estudiado de manera individualizada.

“Cada vez que hay una solicitud de cambio de ubicación de contenedores, el departamento elabora un informe que el jefe del servicio de Limpieza remite al área de Tráfico. Si no existe ningún inconveniente, una semana antes del traslado se instala un cartel informativo para avisar a los vecinos de la zona de que los contenedores serán reubicados en otro punto”, explicó la edil, María Calderín.

Más volumen y estándares homologados

Antes de esta renovación, el volumen de contenerización de carga lateral en el municipio era de 4.080.000 litros, correspondiente a 1.700 unidades con una capacidad de 2.400 litros cada una. Tras la sustitución por los nuevos modelos, el volumen total alcanza los 5.100.000 litros, lo que representa un incremento superior a 1.000.000 de litros. Además, las bocas de los nuevos recipientes cumplen con los estándares homologados y están diseñadas para mejorar la segregación de residuos en origen, evitando el depósito de materiales impropios de gran volumen, como restos de poda, escombros o enseres.

