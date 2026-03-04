Cuatro fallecidos en 2025 en las carreteras de Telde y aumento de infracciones: suben las alcoholemias y la conducción sin licencia

Cuatro personas perdieron la vida en 2025 en las carreteras del municipio de Telde que se encuentran dentro del ámbito de actuación de la Policía Local. Esta cifra supone un duro golpe para la seguridad vial de la ciudad y contrasta de manera drástica con el año anterior, 2024, cuando no se registró ningún fallecimiento en estas mismas vías. El incremento de la mortalidad rompe la tendencia de siniestralidad cero que había logrado consolidar el municipio en los últimos años. De hecho, en 2020 la Asociación de Ingenieros de Tráfico y Técnicos de Movilidad seleccionó a Telde para los Premios Visión Zero Municipal, al no haber registrado víctimas mortales por accidentes de tráfico en sus carreteras.

Así lo refleja el balance anual de la Unidad de Atestados, el servicio encargado de instruir diligencias e investigar siniestros y delitos contra la seguridad vial. Las cifras no solo confirman un aumento de las víctimas mortales, sino también un repunte significativo de las conductas de riesgo al volante. En 2025 un total de 169 personas fueron denunciadas por conducir sin la licencia correspondiente, 112 más que en 2024. “Cada vez son más las personas que se ponen al volante sin el permiso necesario, una práctica que pone en riesgo la seguridad del resto de usuarios de la vía, tanto peatones como otros conductores”, explicó este miércoles el jefe de la Policía Local de Telde, Félix Ramos.

Accidentes con motos y atropellos

En lo que respecta a los fallecidos en vías del municipio bajo competencia de la Policía Local, el balance recoge cuatro muertes. Una de las víctimas perdió la vida tras ser arrollada por su propio vehículo. Otro de los siniestros mortales lo protagonizó un motorista de 36 años, que sufrió un accidente mientras circulaba por la Avenida del Cabildo. Además, una tercera persona falleció atropellada a la altura de la estación de guaguas del municipio. El cuarto caso corresponde a otro motorista, que murió en la zona de Hoya Manrique tras precipitarse por una ladera de unos 17 metros.

Durante el ejercicio de 2025 se produjeron 721 siniestros sin heridos, un aumento debido a la congestión de vehículos

A ello se suman las denuncias administrativas por conducir bajo los efectos del alcohol, que superaron las 238 a lo largo de 2025, frente a las 167 registradas en 2024. La mayoría se concentró en diciembre, uno de los periodos del año con más celebraciones y, en consecuencia, con mayor consumo. Este repunte también se refleja en los accidentes de tráfico con daños materiales, otra de las principales preocupaciones de los agentes. El año pasado se contabilizaron 721 siniestros sin heridos, frente a los 650 del ejercicio anterior. Se trata de un aumento sostenido en los últimos años que, desde el cuerpo, vinculan al incremento del volumen de vehículos que circula a diario por las calles del municipio.

A este balance se añade, además, el aumento de los siniestros en los que se ven implicados vehículos de movilidad personal. Aunque la incidencia no alcanza los niveles registrados en la capital grancanaria, en Telde durante 2025 se contabilizaron 11 accidentes con este tipo de vehículos.