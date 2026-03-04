Telde inicia la rehabilitación de la biblioteca de Jinámar para modernizar el servicio y ampliar su oferta cultural

El Ayuntamiento de Telde ha comenzado los trámites para la rehabilitación de la biblioteca de la Gerencia de Jinámar, un proyecto clave que mejorará uno de los servicios más demandados en este barrio.El proyecto de reforma tiene como objetivo no solo mejorar las instalaciones, sino también integrar la biblioteca en la red de bibliotecas municipales gestionada por Gestel, lo que permitirá una mejora sustancial en la calidad del servicio. Esta integración traerá consigo la ampliación y renovación de los fondos bibliográficos, la digitalización de recursos y un acceso más amplio a materiales de otras bibliotecas municipales. Además, se llevará a cabo una programación cultural estable, orientada a fomentar la lectura y a ofrecer una serie de actividades culturales para todos los públicos.

La rehabilitación también tiene como objetivo modernizar las instalaciones y mejorar la accesibilidad del espacio, adaptándolas a las necesidades actuales de los usuarios. Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, subrayó durante la visita que “Jinámar merece servicios públicos de calidad” y que la biblioteca se convertirá en un "punto de encuentro cultural de referencia" para los vecinos. También destacó el compromiso del gobierno municipal con la mejora de los equipamientos en los barrios y con la garantía de acceso a la cultura para todos los ciudadanos.

Demanda histórica

Por su parte, Juan Martel, concejal de Cultura, destacó la relevancia de esta actuación dentro de la estrategia municipal de revitalización de los espacios culturales. Martel señaló que la recuperación de la biblioteca no solo responde a una histórica demanda de los vecinos, sino que marcará un antes y un después en la forma de acercar la cultura a la ciudadanía. Además, valoró la importancia de la incorporación de la biblioteca a la red de Gestel, que permitirá ofrecer una gestión más moderna y acorde con las necesidades del barrio.