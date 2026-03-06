Salvador Santana abre el Carnaval de Telde 2026 con un viaje por su trayectoria profesional, entre mitos y leyendas

La ciudad de Telde vivió este viernes uno de sus momentos más esperados: el pregón del Carnaval 2026, a cargo de Salvador Santana, trabajador municipal y querido vecino de la ciudad, bajo la alegoría Un Mundo de Fantasía: Mitos y Leyendas. La jornada comenzó con un colorido pasacalles por el barrio de Los Llanos, desde el parque Franchy Roca, acompañado de charanga, batucada, comparsa, papahuevos y murgas locales, que anunciaron la llegada del pregonero a la Plaza de San Gregorio, donde la ciudadanía, el alcalde Juan Antonio Peña y concejales esperaban con entusiasmo el inicio del acto.

Así, el primer edil destacó la importancia de Salvador Santana como persona encargada de abrir las carnestolendas este año, y la simbología de su trayectoria. “Se trata de un vecino que ha vivido y respirado carnaval toda su vida. Su historia refleja la pasión, la entrega y el amor por nuestra cultura y nuestras tradiciones, por lo que no existe mejor manera de abrir esta edición que de su mano”, asegura el regidor.

Durante el pregón, Santana compartió recuerdos de toda una vida ligada a la música e hizo partícipe al público de cómo el Carnaval de Telde ha sido parte de su historia vital desde los años 80. Comenzando con sus primeros pasos en la Rondalla del Polígono de Jinámar, pasando por la Comparsa Río Maranyao, la Orquesta Mermelada, la Orquesta Tamarindo, hasta su labor con murgas, destacando su papel actual como director de Los Tutti Frutti -formada por los mayores de la ciudad- y la promoción del carnaval tradicional en colegios y centros de secundaria.

Así, a través de anécdotas entrañables, hizo un guiño a la forma en la que se celebraba en épocas pasadas este festejo, “como los bailes de mascaritas, que no se deben dejar en el olvido, porque gracias a los carnavales de antes hemos podido evolucionar hasta los de ahora. ¡No se olviden nunca de aquella frase que nos decían nuestros abuelos de ¿Me conoces mascarita?!”.

De manera original, a lo largo de la lectura, el pregonero fue recibiendo detalles simbólicos relacionados con distintos momentos de su carrera, de la mano de algunos de los protagonistas de las agrupaciones o entidades correspondientes, desde su primera comparsa hasta las mascaritas de los alumnos que ayudó a formar en la escuela de folclore.

Santana, con una plaza de San Gregorio al completo, en pie, culminó su intervención con la interpretación del himno del carnaval por la Parranda Matarilerile-ron, que, “tal y como decía uno de sus componentes, Arnaldo Rodríguez, fue la primera agrupación que la cantó”, concluyó el pregonero.

Baile de Piñata

Tras el pregón, la fiesta continuó con un tradicional Baile de Piñata, con mascaritas y lleno de color, animado por la Parranda La Polvajera, manteniendo viva la música y la diversión en la Plaza de San Gregorio hasta bien entrada la noche.

El concejal de Festejos, Miguel Rodríguez, anima a la ciudadanía a disfrutar del Carnaval de Telde: “Invitamos a todos los teldenses y visitantes a salir a la calle, vivir la alegría de esta fiesta y sumergirse en esta alegoría de fantasía y leyendas que nos transportará a mundos mágicos”.

Actos de fin de semana

Sábado 7 de marzo, 12.00 horas – Carnaval de Día, con actuaciones de King África, Tutto Durán, Aseres, Leyenda Joven, Yet Garbey e Idel El Mulato.

Domingo 8 de marzo, 17.00 horas – Baile en el Centro de Mayores de Telde, con música y baile para los más longevos de la ciudad.

El Carnaval de Telde 2026 ya está en marcha y promete un fin de semana repleto de color, música, tradición y fantasía para toda la familia.