Telde celebra el 8M con actos culturales y sociales en toda la ciudad

El Ayuntamiento de Telde ha preparado una variada programación de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8M). Con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre el papel fundamental de las mujeres en la sociedad, la Concejalía de Igualdad, dirigida por Adela Álvarez, organiza una serie de eventos culturales, institucionales y sociales a lo largo de la semana.

El próximo domingo 8 de marzo, el edificio municipal de El Cubillo se iluminará de color violeta como gesto simbólico de apoyo a la igualdad y a la lucha feminista. Este acto visual busca reconocer la contribución de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad y subrayar la importancia de avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

La programación comenzará el 7 de marzo, a las 12.00 horas, con la presentación oficial del programa de actividades en el Área Polivalente de Narea, en el Mercado Municipal, donde se realizará también la lectura del manifiesto institucional. El calendario continuará el domingo 9 de marzo, a las 18.00 horas, con la representación teatral El secreto bien guardado, en la Ermita de San Pedro Mártir. Tras la obra, se llevará a cabo una charla-coloquio con el público.

Además, entre el 10 y el 13 de marzo, se proyectará el mediometraje Como un árbol que florece, que busca promover la reflexión sobre la igualdad de género. Las proyecciones se realizarán en distintos colectivos vecinales, con horarios programados en la Asociación de Mujeres Flora Tristán de Jinámar, la Asociación de Vecinos Las Nieves de Lomo Magullo y la Asociación de Vecinos La Unión de Las Huesas.

El 12 de marzo, a las 17.30 horas, se celebrará un encuentro entre mujeres de distintas asociaciones vecinales, acompañado de un concurso de postres, en una actividad que busca fortalecer los lazos sociales y fomentar la convivencia en el municipio.

La concejala de Igualdad, Adela Álvarez, destacó que “esta programación tiene como objetivo seguir generando espacios de reflexión, participación y reconocimiento del papel fundamental de las mujeres en nuestra sociedad”.

Noticias relacionadas

Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía a unirse a estas actividades, que buscan recordar la importancia de continuar avanzando hacia una sociedad libre de discriminación y más equitativa para todos.