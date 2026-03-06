Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra de IránAdiós al AeroclubVisita del Papa a Gran CanariaRobo con violenciaFeria Europea del QuesoUD Las PalmasKits de emergéncia por riesgo volcánico
instagramlinkedin

Tres empresas compiten por las obras de ampliación de la GC-1 entre La Estrella y Las Terrazas

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, ha recibido tres propuestas para ampliar la capacidad de la GC-1 entre La Estrella y Las Terrazas, con un presupuesto de más de 9,4 millones de euros

Autopista, a la altura de los centros comerciales.

Autopista, a la altura de los centros comerciales. / José Carlos Guerra Mansito

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, liderada por Pablo Rodríguez, ha presentado las tres ofertas para la ejecución del proyecto "Mejoras de accesos y enlaces de la GC-1: ampliación de capacidad entre La Estrella y Las Terrazas", con un presupuesto base de licitación de 9.439.864,65 euros, incluyendo el IGIC.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la fluidez del tráfico y reforzar los accesos en uno de los tramos más estratégicos de Gran Canaria, que conecta el área metropolitana, el sureste de la isla y el aeropuerto. El tramo presenta alta intensidad de tráfico y frecuentes retenciones en horas punta.

Las empresas que han presentado sus ofertas son Ferrovial Construcción, S.A., Satocan, S.A.-Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U. y Tecnologías de la Construcción y Obras Públicas, S.A.- Desarrollo e Iniciativas Canarias, S.L..

En el proceso de licitación, se valorarán especialmente las propuestas que reduzcan el plazo de ejecución y las soluciones técnicas que permitan aperturas parciales al tráfico durante las obras, priorizando la puesta en servicio del tramo en dirección sur y los accesos a La Pardilla, que fueron cerrados el año pasado.

Noticias relacionadas

Este proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno para modernizar la red viaria de Gran Canaria, reducir los cuellos de botella y avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente, seguro y sostenible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. San Bartolomé de Tirajana investiga a un taxista por cobrar de más a 2.400 turistas
  2. Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
  3. Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
  4. Indignación en el sector cultural por el gasto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: 'Existe una desconexión evidente
  5. El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
  6. La última comanda del Aeroclub: el emblemático restaurante cierra sus puertas
  7. El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
  8. Adiós al negocio de Pepe Julio, la última tienda de 'aceite y vinagre' que resistía en Firgas

Tres empresas compiten por las obras de ampliación de la GC-1 entre La Estrella y Las Terrazas

Tres empresas compiten por las obras de ampliación de la GC-1 entre La Estrella y Las Terrazas

Telde celebra el 8M con actos culturales y sociales en toda la ciudad

El TSJC anula dos multas de 33.155 euros a un taller en Telde por vulnerar la inviolabilidad del domicilio

El TSJC anula dos multas de 33.155 euros a un taller en Telde por vulnerar la inviolabilidad del domicilio

Telde inicia la rehabilitación de la biblioteca de Jinámar para modernizar el servicio y ampliar su oferta cultural

Telde inicia la rehabilitación de la biblioteca de Jinámar para modernizar el servicio y ampliar su oferta cultural

Cuatro fallecidos en 2025 en las carreteras de Telde y aumento de infracciones: suben las alcoholemias y la conducción sin licencia

Cuatro fallecidos en 2025 en las carreteras de Telde y aumento de infracciones: suben las alcoholemias y la conducción sin licencia

Telde renueva 1.700 contenedores de carga lateral y aumenta en más de un millón de litros la capacidad de residuos

Telde renueva 1.700 contenedores de carga lateral y aumenta en más de un millón de litros la capacidad de residuos

Telde exige al Gobierno de Canarias un calendario claro y fecha para desmantelar las jaulas marinas tras los vertidos

Telde exige al Gobierno de Canarias un calendario claro y fecha para desmantelar las jaulas marinas tras los vertidos

Vuelco de un camión en Telde

Vuelco de un camión en Telde
Tracking Pixel Contents