Tres empresas compiten por las obras de ampliación de la GC-1 entre La Estrella y Las Terrazas
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, ha recibido tres propuestas para ampliar la capacidad de la GC-1 entre La Estrella y Las Terrazas, con un presupuesto de más de 9,4 millones de euros
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, liderada por Pablo Rodríguez, ha presentado las tres ofertas para la ejecución del proyecto "Mejoras de accesos y enlaces de la GC-1: ampliación de capacidad entre La Estrella y Las Terrazas", con un presupuesto base de licitación de 9.439.864,65 euros, incluyendo el IGIC.
El proyecto tiene como objetivo mejorar la fluidez del tráfico y reforzar los accesos en uno de los tramos más estratégicos de Gran Canaria, que conecta el área metropolitana, el sureste de la isla y el aeropuerto. El tramo presenta alta intensidad de tráfico y frecuentes retenciones en horas punta.
Las empresas que han presentado sus ofertas son Ferrovial Construcción, S.A., Satocan, S.A.-Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U. y Tecnologías de la Construcción y Obras Públicas, S.A.- Desarrollo e Iniciativas Canarias, S.L..
En el proceso de licitación, se valorarán especialmente las propuestas que reduzcan el plazo de ejecución y las soluciones técnicas que permitan aperturas parciales al tráfico durante las obras, priorizando la puesta en servicio del tramo en dirección sur y los accesos a La Pardilla, que fueron cerrados el año pasado.
Este proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno para modernizar la red viaria de Gran Canaria, reducir los cuellos de botella y avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente, seguro y sostenible.
- San Bartolomé de Tirajana investiga a un taxista por cobrar de más a 2.400 turistas
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
- Indignación en el sector cultural por el gasto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: 'Existe una desconexión evidente
- El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
- La última comanda del Aeroclub: el emblemático restaurante cierra sus puertas
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- Adiós al negocio de Pepe Julio, la última tienda de 'aceite y vinagre' que resistía en Firgas