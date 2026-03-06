Tres empresas compiten por las obras de ampliación de la GC-1 entre La Estrella y Las Terrazas

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, liderada por Pablo Rodríguez, ha presentado las tres ofertas para la ejecución del proyecto "Mejoras de accesos y enlaces de la GC-1: ampliación de capacidad entre La Estrella y Las Terrazas", con un presupuesto base de licitación de 9.439.864,65 euros, incluyendo el IGIC.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la fluidez del tráfico y reforzar los accesos en uno de los tramos más estratégicos de Gran Canaria, que conecta el área metropolitana, el sureste de la isla y el aeropuerto. El tramo presenta alta intensidad de tráfico y frecuentes retenciones en horas punta.

Las empresas que han presentado sus ofertas son Ferrovial Construcción, S.A., Satocan, S.A.-Lopesan Asfaltos y Construcciones, S.A.U. y Tecnologías de la Construcción y Obras Públicas, S.A.- Desarrollo e Iniciativas Canarias, S.L..

En el proceso de licitación, se valorarán especialmente las propuestas que reduzcan el plazo de ejecución y las soluciones técnicas que permitan aperturas parciales al tráfico durante las obras, priorizando la puesta en servicio del tramo en dirección sur y los accesos a La Pardilla, que fueron cerrados el año pasado.

Este proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno para modernizar la red viaria de Gran Canaria, reducir los cuellos de botella y avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente, seguro y sostenible.