El PP de Telde reconoce a mujeres referentes del comercio y la empresa local

El Partido Popular de Telde celebró en el día de hoy un acto de reconocimiento a diversas mujeres del municipio en el marco del Día Internacional de la Mujer, una iniciativa impulsada por la presidenta local del partido, Mónica Muñoz, con el objetivo de poner en valor la contribución de las mujeres al desarrollo económico y social de la ciudad.

En esta edición, el acto ha estado dedicado especialmente a las mujeres empresarias y a aquellas que, sin serlo formalmente, han contribuido de manera significativa al crecimiento del comercio local y al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas del municipio.

Durante el encuentro, el Partido Popular de Telde quiso reconocer la trayectoria y dedicación pública de María del Carmen Castellano Rodríguez, exalcaldesa de la ciudad, por su compromiso y apoyo al impulso de las pymes durante su etapa al frente del Ayuntamiento.

Asimismo, se rindió homenaje a Celia del Pino Mendoza Díaz, conocida popularmente como Celina, de la histórica Churrería Melián, por su trabajo y cercanía con generaciones de vecinos y por su aportación al tejido comercial tradicional del municipio.

El reconocimiento también fue otorgado a Begoña Falcón Peña, empresaria sucesora del legado empresarial de Juan Diego Falcón, destacando su labor en la continuidad y fortalecimiento del comercio local.

Igualmente, se distinguió a Guadalupe Galván Monzón, propietaria de las academias Forcaem, por su compromiso con la formación y el desarrollo profesional, contribuyendo al crecimiento del tejido empresarial y educativo de la ciudad.

Durante el acto intervino también el presidente del Partido Popular de Gran Canaria, Carlos Ester, quien destacó el papel fundamental que desempeñan las mujeres en el desarrollo económico de los municipios y en la consolidación del comercio de proximidad, subrayando que iniciativas como esta permiten visibilizar el esfuerzo y la dedicación de muchas mujeres que han sido clave para el crecimiento del tejido empresarial.

La jornada contó además con el respaldo de destacados representantes institucionales y orgánicos del Partido Popular, entre ellos la senadora Rosa Viera, la diputada regional y vicesecretaria regional del PP de Canarias Sonsoles Martín, así como el viceconsejero de Comercio del Gobierno de Canarias Felipe Afonso, entre otros asistentes que quisieron acompañar y respaldar este reconocimiento.

Durante el acto, el Partido Popular de Telde quiso también expresar su agradecimiento a Lidia Monzón, quien ejerció como moderadora del encuentro, haciéndole entrega de un reconocimiento por su colaboración y por contribuir al desarrollo de una jornada de diálogo y puesta en valor del papel de la mujer en el ámbito empresarial y social.

La presidenta del PP de Telde, Mónica Muñoz, destacó durante su intervención “la importancia de visibilizar el trabajo de tantas mujeres que, desde diferentes ámbitos, han contribuido al progreso de nuestra ciudad y al fortalecimiento de su tejido económico”.

El acto concluyó con un mensaje de reconocimiento a todas las mujeres que, con su esfuerzo diario, impulsan el comercio, el emprendimiento y la vida social del municipio, especialmente en una fecha tan significativa como el 8 de marzo.