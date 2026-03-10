Charlas, degustaciones y una clase magistral de potaje: así llegan las II Jornadas del Berro de Telde

Telde olerá y sabrá a berros del 17 al 21 de marzo con la celebración de las II Jornadas del Berro, una iniciativa que combinará actividades gastronómicas, visitas al campo, charlas técnicas, talleres infantiles y una degustación popular de potaje para poner en valor uno de los productos agrícolas más representativos del municipio.

El programa incluye una visita guiada a las berreras de San Roque, una clase magistral de elaboración de potaje de berros, una charla técnica sobre su cultivo, además de jornadas gastronómicas en restaurantes locales y un mercadito agrícola con degustación popular como acto de cierre en la Plaza de San Gregorio.

Las jornadas arrancarán el 17 de marzo a las 9.30 horas con una visita a las berreras de San Roque, donde las personas participantes podrán conocer de primera mano el proceso de cultivo de esta planta y las características del entorno en el que se desarrolla. Debido a las condiciones del espacio, la actividad contará con plazas limitadas y requerirá inscripción previa.

Elaboración de un potaje de berros

La programación continuará el 18 de marzo a las 17.30 horas en la Casa de la Agricultura con una clase magistral de elaboración de potaje de berros a cargo del chef Mario Rodríguez Ureña, del restaurante La Unión. Durante la sesión, el cocinero compartirá su visión de esta receta tradicional y ofrecerá diferentes técnicas culinarias. Mientras se completa la cocción del potaje, las personas asistentes podrán participar en catas de productos de kilómetro cero como quesos, vino, gofio y aceite de oliva virgen extra. Las plazas también serán limitadas y requerirán inscripción previa.

El 19 de marzo a las 17.30 horas, la Casa de la Agricultura acogerá una charla técnica sobre el cultivo del berro, impartida por el ingeniero agrónomo Víctor Manuel García Bethencourt, quien abordará las características, técnicas y retos de este cultivo.

Además, del 19 al 21 de marzo se celebrarán las Jornadas Gastronómicas del Berro en varios establecimientos del municipio. Restaurantes como Oasis Chillout, La Canela, La Tunera, La Araña y la Pastelería Ojeda incorporarán este ingrediente en sus propuestas culinarias.

Cierre de las jornadas

El cierre de las jornadas tendrá lugar el sábado 21 de marzo en la Plaza de San Gregorio, donde se celebrará de 10.00 a 14.00 horas el Mercadito Agrícola del Berro, con venta de este producto y otros ingredientes habituales del potaje como verduras, pan o queso. Participarán Cosecha Directa, Finca Don Tomás, Bodega Hinojo, una panadería artesanal, las queserías Amurga y La Caldereta —galardonada en los World Cheese Awards—, además de los berreros de Telde.

Durante la mañana también se desarrollarán talleres infantiles “Planto para mi potaje”, entre las 11.00 y las 13.00 horas, la actuación de la parranda La Polvajera a las 12.00 horas, y como broche final, de 13.00 a 14.00 horas, una degustación popular de potaje de berros.

Las II Jornadas del Berro están organizadas por la Concejalía de Gobierno del Sector Primario del Ayuntamiento de Telde, dirigida por María Calderín. La programación fue presentada en la Casa de la Agricultura por el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, junto a la concejala del área y la presidenta de la Zona Comercial Abierta de Telde, Natividad Suárez.