Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acceso vivienda pública CanariasDebate Estado de la NacionalidadAiram La PalmaTiempo AEMET CanariasPremios Canarias 2026Taz SkylarUD Las Palmas
instagramlinkedin

Carnaval de Telde

Drag Shiky, Drag Acrux y Drag Vulcano: el Carnaval de Telde revela su cartel de artistas para la esperada gala de este viernes

Drag Shiky, conocido artísticamente como David Bautista, se suma al espectáculo del Carnaval de Telde, reforzando la gala que ya cuenta con figuras destacadas del drag canario

Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El espectáculo del Carnaval de Telde sigue tomando forma. Tras los primeros nombres confirmados en el cartel, la organización ha anunciado ahora la incorporación de Drag Shiky, el alter ego artístico de David Bautista, una figura con amplia trayectoria en el mundo drag y una conexión consolidada con el público.

La presencia de Shiky refuerza una gala que se perfila como uno de los actos centrales del programa festivo. Su experiencia sobre el escenario y su capacidad para generar espectáculo se suman a un elenco que ya contaba con pesos pesados del drag canario.

Un cartel que sigue creciendo

Con esta nueva confirmación, Drag Shiky compartirá escenario con Drag Acrux, nombre artístico de Neftalí Betancor Rodríguez, que regresa a su ciudad, y con Drag Vulcano, Isidro Javier Pérez Mateo, referente del circuito drag en Canarias.

La organización, encabezada por Israel Reyes, continúa perfilando el espectáculo bajo el título La leyenda de la corona bermeja, y advierte que el cartel todavía no está cerrado.

Más nombres en las próximas horas

Este martes está previsto que se desvelen nuevos participantes, además de los maestros de ceremonias y artistas invitados que conducirán la gala.

Noticias relacionadas y más

El evento se celebrará este viernes a partir de las 21.00 horas en el Parque de San Juan, con entrada libre hasta completar aforo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. San Bartolomé de Tirajana investiga a un taxista por cobrar de más a 2.400 turistas
  2. Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
  3. Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
  4. Indignación en el sector cultural por el gasto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: 'Existe una desconexión evidente
  5. El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
  6. La última comanda del Aeroclub: el emblemático restaurante cierra sus puertas
  7. El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
  8. Adiós al negocio de Pepe Julio, la última tienda de 'aceite y vinagre' que resistía en Firgas

La plaza de San Gregorio revive el origen literario del Carnaval con ‘La Batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma’

La plaza de San Gregorio revive el origen literario del Carnaval con ‘La Batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma’

Drag Shiky, Drag Acrux y Drag Vulcano: el Carnaval de Telde revela su cartel de artistas para la esperada gala de este viernes

Drag Shiky, Drag Acrux y Drag Vulcano: el Carnaval de Telde revela su cartel de artistas para la esperada gala de este viernes

El PP de Telde reconoce a mujeres referentes del comercio y la empresa local

El PP de Telde reconoce a mujeres referentes del comercio y la empresa local

LA PROVINCIA sortea entradas dobles para el programa 'En Otra Clave' en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde

Un juez indaga si dos empresarios de Telde sustrajeron millones a su compañía para lucrarse

Telde celebra el 8M con actos culturales y sociales en toda la ciudad

De garaje a hogar lleno de amor: así es la nueva vivienda repleta de esperanza de Chemi, adolescente de Telde tras un accidente

De garaje a hogar lleno de amor: así es la nueva vivienda repleta de esperanza de Chemi, adolescente de Telde tras un accidente

Salvador Santana abre el Carnaval de Telde 2026 con un viaje por su trayectoria profesional, entre mitos y leyendas

Salvador Santana abre el Carnaval de Telde 2026 con un viaje por su trayectoria profesional, entre mitos y leyendas
Tracking Pixel Contents