Carnaval de Telde
Drag Shiky, Drag Acrux y Drag Vulcano: el Carnaval de Telde revela su cartel de artistas para la esperada gala de este viernes
Drag Shiky, conocido artísticamente como David Bautista, se suma al espectáculo del Carnaval de Telde, reforzando la gala que ya cuenta con figuras destacadas del drag canario
El espectáculo del Carnaval de Telde sigue tomando forma. Tras los primeros nombres confirmados en el cartel, la organización ha anunciado ahora la incorporación de Drag Shiky, el alter ego artístico de David Bautista, una figura con amplia trayectoria en el mundo drag y una conexión consolidada con el público.
La presencia de Shiky refuerza una gala que se perfila como uno de los actos centrales del programa festivo. Su experiencia sobre el escenario y su capacidad para generar espectáculo se suman a un elenco que ya contaba con pesos pesados del drag canario.
Un cartel que sigue creciendo
Con esta nueva confirmación, Drag Shiky compartirá escenario con Drag Acrux, nombre artístico de Neftalí Betancor Rodríguez, que regresa a su ciudad, y con Drag Vulcano, Isidro Javier Pérez Mateo, referente del circuito drag en Canarias.
La organización, encabezada por Israel Reyes, continúa perfilando el espectáculo bajo el título La leyenda de la corona bermeja, y advierte que el cartel todavía no está cerrado.
Más nombres en las próximas horas
Este martes está previsto que se desvelen nuevos participantes, además de los maestros de ceremonias y artistas invitados que conducirán la gala.
El evento se celebrará este viernes a partir de las 21.00 horas en el Parque de San Juan, con entrada libre hasta completar aforo.
- San Bartolomé de Tirajana investiga a un taxista por cobrar de más a 2.400 turistas
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
- Indignación en el sector cultural por el gasto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: 'Existe una desconexión evidente
- El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
- La última comanda del Aeroclub: el emblemático restaurante cierra sus puertas
- El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas
- Adiós al negocio de Pepe Julio, la última tienda de 'aceite y vinagre' que resistía en Firgas