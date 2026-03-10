Drag Shiky, Drag Acrux y Drag Vulcano: el Carnaval de Telde revela su cartel de artistas para la esperada gala de este viernes

El espectáculo del Carnaval de Telde sigue tomando forma. Tras los primeros nombres confirmados en el cartel, la organización ha anunciado ahora la incorporación de Drag Shiky, el alter ego artístico de David Bautista, una figura con amplia trayectoria en el mundo drag y una conexión consolidada con el público.

La presencia de Shiky refuerza una gala que se perfila como uno de los actos centrales del programa festivo. Su experiencia sobre el escenario y su capacidad para generar espectáculo se suman a un elenco que ya contaba con pesos pesados del drag canario.

Un cartel que sigue creciendo

Con esta nueva confirmación, Drag Shiky compartirá escenario con Drag Acrux, nombre artístico de Neftalí Betancor Rodríguez, que regresa a su ciudad, y con Drag Vulcano, Isidro Javier Pérez Mateo, referente del circuito drag en Canarias.

La organización, encabezada por Israel Reyes, continúa perfilando el espectáculo bajo el título La leyenda de la corona bermeja, y advierte que el cartel todavía no está cerrado.

Más nombres en las próximas horas

Este martes está previsto que se desvelen nuevos participantes, además de los maestros de ceremonias y artistas invitados que conducirán la gala.

El evento se celebrará este viernes a partir de las 21.00 horas en el Parque de San Juan, con entrada libre hasta completar aforo.