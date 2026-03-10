La plaza de San Gregorio revive el origen literario del Carnaval con ‘La Batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma’

La plaza de San Gregorio se convertirá este jueves 12 de marzo, a partir de las 20.00 horas, en escenario de uno de los episodios más simbólicos del Carnaval: La Batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma. La representación, impulsada por la Asociación Cultural Salsipuedes, forma parte del programa del Carnaval de Telde 2026, que este año se celebra bajo la alegoría Un Mundo de Fantasía: Mitos y Leyendas, y contará con acceso libre.

La propuesta recupera el célebre pasaje del Libro del Buen Amor, escrito en el siglo XIV por Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, considerado una de las fuentes literarias que explican el simbolismo de la fiesta. Sobre el escenario, el público asistirá al combate verbal entre Don Carnal y Doña Cuaresma y sus respectivos séquitos, una tensión de contrarios que representa el choque entre el desenfreno festivo y la solemnidad religiosa.

El montaje también bebe de la célebre obra pictórica de Pieter Brueghel el Viejo, realizada en 1559, trasladando al espacio público esa confrontación entre el tiempo sagrado de la Cuaresma y el bullicio del Carnaval que la precede. Según explicó el concejal de Cultura, Juan Martel, escenificar esta obra no es un gesto casual, sino una forma de conectar la celebración actual con sus raíces culturales más profundas.

cartel 'La batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma' / LP/DLP

En Canarias, el final del Carnaval se simboliza con ritos como el Entierro de la Sardina. Esta representación busca precisamente regresar al origen cultural que dio sentido a esas tradiciones y explicar el contraste histórico que ha marcado a la sociedad canaria: una tierra capaz de combinar fiesta y devoción, irreverencia y tradición.

La puesta en escena contará con más de un centenar de actores y actrices, además de la colaboración de la murga Los Nietos de SaryManchez, en un espectáculo de estética medieval que promete fusionar pasado y presente para cerrar el Carnaval con un broche cargado de simbolismo.