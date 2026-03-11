La GC-41 entre Telde y Valsequillo se amplía hacia el interior y se moderniza: diez metros más ancha, segura y lista para el inicio de 2027

Las obras de rehabilitación de la GC-41, una de las principales vías que conecta la ciudad de Telde con el municipio de Valsequillo, avanzan y se acercan cada vez más a su final. Los trabajos, que comenzaron hace aproximadamente un año, contemplan importantes mejoras como la duplicación del ancho de la vía entre los kilómetros 17+330 y 19+640, nuevos accesos peatonales a las paradas de guaguas, canalizaciones para la evacuación de aguas y alumbrado en la zona del cruce de Tecén. Durante el desarrollo de las obras también se ha producido un cambio relevante en el planteamiento inicial, ya que en un primer momento estaba previsto ganar hasta 10 metros de ancho hacia el exterior de la carretera en algunos tramos, pero tras detectarse varias bolsas de picón en el terreno se decidió modificar la actuación y ampliar la vía hacia el interior mediante desmontes.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Hermanos García Álamo en julio de 2024 por un importe inicial de 5,7 millones de euros y con un plazo de ejecución de 18 meses, también han experimentado algunos cambios tanto en los plazos como en el presupuesto. Durante el desarrollo de la obra se ha llevado a cabo un modificado del proyecto, que ha sido necesario ejecutar mientras avanzaban los trabajos y que se aprobará la próxima semana. Este ajuste supondrá una aportación adicional de 2,7 millones de euros, lo que elevará la inversión total hasta los 8,4 millones de euros. Con esta actualización la previsión es que las obras puedan finalizar dentro de aproximadamente un año, con el objetivo de que la carretera esté lista durante el primer trimestre de 2027.

Algunos de los cambios

Parte de este aumento del presupuesto se debe a varias mejoras incorporadas durante la ejecución de la obra. En primer lugar, uno de los cambios más importantes se ha realizado entre los puntos kilométricos 17+330 y 19+640, ya que en este tramo gran parte del proyecto inicial contemplaba ampliar la vía hacia el exterior para ganar los diez metros de ancho previstos. Sin embargo, durante el desarrollo de los trabajos se detectaron varias bolsas de picón que complicaban la actuación y podían encarecer la obra. Por este motivo se optó por modificar la solución y ampliar la carretera hacia el interior mediante desmontes, lo que además permitirá trazar una vía más recta.

El consejero del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, junto al alcalde de Telde, el de Valsequillo, otras autoridades y técnicos. / LP/DLP

También se ha reforzado del capital humano, ya que durante el primer tramo de los trabajos la carretera se mantuvo abierta para permitir el paso de los vecinos, lo que obligó a ampliar la plantilla para que las afecciones al tráfico fueran las menores posibles. Sin embargo, a principios de marzo los trabajos entraron en una segunda fase en la que el corte de la vía ya es total y desde entonces, los vehículos se desvían a través de la nueva rotonda de Tecén hacia la calle Tronchada, atravesando Montaña Las Palmas hasta volver a incorporarse a la carretera en la zona de La Herradura, por lo que este incremento de la inversión también contempla la futura rehabilitación de esta vía secundaria, que actualmente soporta el desvío del tráfico mientras se desarrollan las obras de la GC-41.

Aceras y alumbrado

Además, durante la ejecución de la obra también han surgido algunos contratiempos que han obligado a introducir nuevas actuaciones. Entre ellos, la aparición de raíces que no estaban previstas o la detección de una escombrera en el cruce de Tecén, donde en un principio se pensaba que había roca viva, lo que obligó finalmente a realizar un nuevo ensanche en la zona e incorporar aceras y pasos peatonales. “También hemos añadido canalizaciones de agua para mejorar el abastecimiento de los barrios de Telde, algo que no estaba previsto inicialmente en el proyecto”, explicó este miércoles Augusto Hidalgo, consejero de Obras Públicas e Infraestructuras del Cabildo de Gran Canaria, durante una visita a las obras de la GC-41. Asimismo, se ha incluido alumbrado en el cruce de Tecén con el objetivo de mejorar la seguridad de las personas que transitan por esta zona y utilizan el transporte público.

