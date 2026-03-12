Drag Kiowa se une al cartel de leyendas de la Gala Drag del Carnaval de Telde

La Gala Drag Queen del Carnaval de Telde sigue sumando figuras destacadas. El Ayuntamiento ha anunciado la participación de Drag Kiowa, un referente histórico del mundo drag en Canarias, quien se une a la lista de leyendas que formarán parte de esta esperada celebración.

El evento también será retransmitido en diferido por Televisión Canaria, lo que permitirá a los espectadores de todo el Archipiélago disfrutar de uno de los actos más esperados del carnaval desde sus hogares, a partir de las 22:30 horas.

Drag Kiowa

Drag Kiowa es el alter ego de Alberto Ojeda Hernández, un artista galdense con una extensa carrera en el carnaval. Reconocido como uno de los nombres más influyentes del panorama drag en las Islas, su estilo único, su experiencia y su presencia sobre el escenario lo han convertido en un referente para generaciones de artistas. A lo largo de su trayectoria, ha participado en numerosas galas de carnaval en diferentes municipios de Canarias y ha obtenido importantes premios, incluido el título de Drag Queen del Carnaval de Gáldar 2023, consolidando su reputación por su creatividad, espectacularidad y conexión con el público.

Con su incorporación, la gala se enriquece aún más, formando un cartel de auténticas leyendas del mundo drag. Junto a Drag Kiowa, participarán Drag Gio, Grimassira Maeva, Drag Shiky, Drag Vulcano y Drag Acrux, artistas que aportarán estilos, trayectorias y personalidades únicas a una noche que promete ser uno de los grandes momentos del Carnaval de Telde.

La Gala Drag Queen se llevará a cabo en el Auditorio Parque de San Juan, y se perfila como una noche llena de fantasía, talento y grandes actuaciones, consolidándose como uno de los espectáculos más esperados del programa del Carnaval de Telde.

La organización continúa ultimando los detalles de este show que reunirá a algunos de los artistas drag más destacados, transformando el Auditorio del Parque de San Juan en un escenario de fantasía, arte y diversión.