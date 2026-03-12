La Feria del Libro de Telde comienza a anunciar a sus autores: primera confirmación, Ebbaba Hameida
La Feria del Libro de Telde 2026 contará con la escritora y periodista saharaui Ebbaba Hameida, reconocida por su labor en defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa
La Feria del Libro de Telde 2026, que se celebrará del 16 al 19 de abril, empieza a desvelar a los autores y autoras que formarán parte de su programación literaria. La primera confirmación es la de la periodista y escritora saharaui Ebbaba Hameida, una de las voces más relevantes del periodismo comprometido con los derechos humanos en España.
Nacida en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia y criada entre Italia y España, Hameida es doctora en Periodismo y actualmente ejerce como vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras España. A lo largo de su trayectoria, ha recibido diversos reconocimientos por su defensa de la libertad de prensa y su trabajo informativo centrado en los derechos humanos.
En 2025, Hameida publicó el libro "Flores de papel", una obra que aborda la memoria, la identidad y las historias nacidas entre fronteras, basándose en vivencias personales y colectivas vinculadas al exilio y la búsqueda de pertenencia. Esta obra profundiza en los temas del desarraigo y las dificultades del exilio, ofreciendo una mirada única sobre la experiencia de los refugiados y las personas que viven entre dos mundos.
El concejal de Cultura de Telde, Juan Martel, destacó que la participación de Hameida en la feria "aporta una mirada internacional y comprometida", al tiempo que resalta la importancia de que el evento se convierta en un "punto de encuentro para reflexionar sobre la literatura, la actualidad y los derechos humanos".
La edición de este año tendrá un enfoque especial en África, con la presencia de autores y actividades que pondrán en valor la diversidad cultural y literaria del continente africano. Este será un espacio para el intercambio cultural y la reflexión, con propuestas literarias que abarcarán desde la literatura africana hasta la afrodescendiente, promoviendo la riqueza de las voces que emergen de este contexto.
La organización de la feria seguirá anunciando en los próximos días nuevos nombres del panorama literario nacional e internacional que formarán parte de esta edición, consolidando a Telde como un referente cultural en Gran Canaria.
La Feria del Libro de Telde 2026 reunirá durante cuatro días a escritores, editoriales, librerías y lectores, con una programación que incluirá presentaciones de libros, encuentros con autores, actividades infantiles y espacios de reflexión literaria, haciendo de este evento una cita imprescindible para todos los amantes de la literatura y la cultura.
