Avances en la defensa del patrimonio de Jinámar: primeros compromisos para recuperar la Casa de la Condesa

La defensa del patrimonio de Jinámar ha dado un paso importante con el reciente encuentro entre la Asociación Cultural Montaña Rajada, representada por su presidente Pedro Galván Díaz-Espino, y el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña. La reunión estuvo centrada en el futuro de la histórica Casa de la Condesa, uno de los principales patrimonios del barrio.

Durante el encuentro, se lograron avances significativos, destacando el compromiso del Ayuntamiento de Telde de encargar la elaboración del proyecto de rehabilitación de la Casa de la Condesa. Este primer paso es considerado por la Asociación Cultural Montaña Rajada como esencial para avanzar en la recuperación de este inmueble histórico.

Otro de los acuerdos importantes fue abrir el futuro uso y gestión de la Casa de la Condesa a la participación ciudadana. Los vecinos, colectivos y entidades culturales podrán presentar propuestas sobre el papel que debe desempeñar el inmueble en la vida cultural y social de Jinámar.

Además, se acordó iniciar el expediente para declarar la Casa de la Condesa Bien de Interés Cultural (BIC), y la asociación anunció que impulsará una moción popular para reforzar esta declaración, asegurando la máxima protección del edificio. También se instó al Ayuntamiento a comenzar el procedimiento con el Gobierno de Canarias para la desocupación del inmueble, con el fin de devolverlo a la ciudadanía y permitir su rehabilitación y uso cultural.

La reunión también incluyó una actualización sobre el proyecto de restauración de La Noria, cuyo avance continúa gracias al compromiso de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. La Asociación Cultural Montaña Rajada subrayó la necesidad de que este proyecto se materialice pronto.

Además, se reafirmó la importancia de proteger los conos volcánicos del municipio, con un enfoque particular en la Sima de Jinámar, Montaña Rajada y Rociana, que poseen un alto valor paisajístico y geológico. En este contexto, también se exigió la redacción y aprobación del catálogo etnográfico de Jinámar, una herramienta clave para la protección de la memoria histórica y cultural del barrio.

Finalmente, la asociación reiteró su demanda de una Casa de la Cultura en Jinámar, un proyecto necesario para una población de más de 30.000 habitantes. Según el alcalde, existe una disposición positiva para estudiar esta histórica petición.

Aunque la Asociación Cultural Montaña Rajada valora positivamente los avances, recalca que la defensa del patrimonio de Jinámar seguirá siendo una lucha constante hasta que estos compromisos se traduzcan en hechos concretos y visibles para la comunidad.

La recuperación de la Casa de la Condesa, la restauración de La Noria, la protección del paisaje volcánico y el reconocimiento del patrimonio etnográfico tienen un objetivo común: preservar la historia, la identidad y la dignidad cultural de Jinámar para las futuras generaciones.