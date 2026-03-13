Telde rehabilitará la Casa de la Condesa y la abrirá al público

El Ayuntamiento de Telde ha asumido una serie de compromisos para impulsar la recuperación de la histórica Casa de la Condesa, uno de los elementos patrimoniales más representativos del barrio de Jinámar. Esta antigua finca, construida entre los siglos XVIII y XIX y vinculada a la nobleza insular, constituye uno de los símbolos históricos del valle y un testimonio de la evolución social, económica y agrícola de la zona. Sin embargo, actualmente permanece cerrada y en avanzado estado de deterioro, lo que ha generado preocupación entre colectivos vecinales y asociaciones culturales.

El anuncio de estas medidas se produce en el marco del movimiento ciudadano por la defensa del patrimonio histórico del Valle de Jinámar. En este contexto, la Asociación Cultural Montaña Rajada mantuvo una reunión con el alcalde del municipio, Juan Antonio Peña, con el objetivo de avanzar en la recuperación de este espacio histórico. Durante el encuentro se abordaron diferentes actuaciones que permitirían recuperar el inmueble y ponerlo nuevamente al servicio de la comunidad.

Entre los compromisos adquiridos por el Consistorio destaca la elaboración de un proyecto técnico de rehabilitación integral de la Casa de la Condesa. Además de su valor arquitectónico, la finca está estrechamente vinculada a la historia agrícola del valle de Jinámar. Durante siglos, los terrenos circundantes fueron explotados con cultivos que marcaron la economía local, entre ellos la cochinilla, la caña de azúcar, los cítricos, el tomate y el plátano.

Participación ciudadana

Otro de los compromisos alcanzados en la reunión es abrir el proceso de gestión futura del inmueble a la participación ciudadana, con el objetivo de que colectivos culturales, vecinales y educativos del barrio puedan participar en la definición de los usos del edificio una vez rehabilitado. Asimismo, el Ayuntamiento se comprometió a iniciar el expediente para declarar la Casa de la Condesa como Bien de Interés Cultural, una figura de protección legal que garantizaría su conservación.

En paralelo, el Consistorio también iniciará los procedimientos necesarios para la desocupación del inmueble, con el fin de que pueda recuperarse para uso público, cultural y comunitario. Durante los últimos años, el edificio ha sufrido episodios de ocupación irregular, vandalismo y deterioro estructural, e incluso un incendio que afectó a parte de las caballerizas y la antigua bodega, agravando su estado de conservación.

La Asociación Cultural Montaña Rajada ha anunciado, por su parte, que promoverá una moción por iniciativa popular para reforzar la protección del edificio y acelerar su recuperación. La entidad considera que este espacio podría convertirse en un centro cultural de referencia para el barrio, contribuyendo a reforzar la identidad histórica de Jinámar y dinamizar la vida cultural y social del entorno.

Patrimonio natural

Además del patrimonio arquitectónico, los colectivos ciudadanos también subrayaron la importancia de proteger el patrimonio natural y paisajístico del valle de Jinámar. En este sentido, se destacó el valor geológico y ambiental de varios conos volcánicos del entorno, entre ellos Sima de Jinámar, Montaña Rajada y Rociana, elementos naturales que forman parte del paisaje identitario del barrio y que poseen interés científico, geológico y patrimonial.

Durante la reunión también se abordó el estado del proyecto de restauración de la Noria de Jinámar, otra pieza clave del patrimonio histórico del valle. Este proyecto cuenta con el respaldo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y busca recuperar una infraestructura hidráulica fundamental para el desarrollo agrícola histórico de la zona. Desde la asociación se insistió en la necesidad de acelerar los trabajos para que esta restauración se haga realidad lo antes posible.

Además del patrimonio arquitectónico, los colectivos ciudadanos también subrayaron la importancia de proteger el patrimonio natural y paisajístico del valle de Jinámar. En este sentido, se destacó el valor geológico y ambiental de varios conos volcánicos del entorno, entre ellos Sima de Jinámar, Montaña Rajada y Rociana, elementos naturales que forman parte del paisaje identitario del barrio y que poseen interés científico, geológico y patrimonial.