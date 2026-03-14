El Carnaval de Día de Telde: disfraces creativos, música sin pausa y una organización que superó expectativas

El Carnaval de Día de Telde reunió este fin de semana a más de 5.000 personas en el entorno del Parque de San Juan en una jornada festiva marcada por la música, los disfraces, la diversidad y un ambiente multitudinario que se prolongó durante trece horas ininterrumpidas. La cita, una de las más esperadas del programa del Carnaval 2026, superó las previsiones iniciales y convirtió el corazón del municipio en un gran escenario al aire libre.

Desde primeras horas de la mañana, familias, grupos de amigos y comparsas improvisadas comenzaron a llenar las calles con disfraces inspirados en la alegoría de este año, “Un Mundo de Fantasía: Mitos y Leyendas”, aportando color, creatividad y un ambiente participativo que se mantuvo durante toda la jornada.

Música y fiesta durante todo el día

El escenario principal acogió una programación continua con DJs locales, artistas y actuaciones que mantuvieron el ritmo del evento sin pausa. La mezcla de música urbana, ritmos latinos y clásicos del carnaval logró que miles de personas bailaran y cantaran al unísono, generando una atmósfera festiva que se extendió hasta la noche.

La energía fue tal que, en varios momentos, el público coreó canciones al unísono, creando una atmósfera que recordaba a los grandes festivales al aire libre, pero con el sello cercano y familiar del carnaval teldense.

La creatividad también fue protagonista en las calles. Personajes mitológicos, referencias a la cultura popular y disfraces colectivos convirtieron el Carnaval de Día en una auténtica pasarela improvisada, con numerosas imágenes compartidas en redes sociales .

Disfraces, color y creatividad por todas partes

Si algo destacó en esta edición fue la creatividad de los disfraces. Desde personajes mitológicos, muy en sintonía con la temática oficial, hasta propuestas humorísticas y guiños a la cultura pop, el público convirtió el parque en una pasarela espontánea. En redes sociales fueron numerosos los momentos compartidos por los propios asistentes y ahí circularon imágenes de grupos coordinados, familias enteras disfrazadas y hasta mascotas que se sumaron a la fiesta.

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Carnaval de Día a lo Bestia en Telde / Monica Ramos / La Provincia

Impacto social y dinamización del municipio

La jornada también tuvo un impacto positivo en la actividad comercial de la zona. Los puestos de comida y bebida, junto con los establecimientos del entorno, registraron una notable afluencia durante todo el día, consolidando el Carnaval de Día como un evento que combina ocio, convivencia y dinamización económica.

Organización reforzada y balance positivo

La organización del evento, coordinada por el el Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Festejos que dirige Miguel Rodríguez, y las productoras No Dejes de Soñar, BZK Events y Eventos Ojeda destacó por su fluidez. Los accesos, la seguridad y los servicios complementarios funcionaron sin incidencias reseñables, según fuentes municipales. El dispositivo especial permitió que la fiesta se desarrollara con normalidad pese a la enorme afluencia. El concejal de Festejos, Miguel Rodríguez, ya había adelantado en la presentación del programa que esta edición buscaba “una participación masiva y diversa”, y la respuesta del público superó todas las expectativas.

Un Carnaval de Día que ya pide continuidad

Tras el éxito de esta edición, el Carnaval de Día de Telde se consolida como una de las citas más esperadas dentro de las fiestas del municipio.

La combinación de música, disfraces, ambiente familiar y participación ciudadana ha dejado una imagen vibrante de la ciudad y un listón alto para futuras ediciones.

La celebración continúa así el intenso calendario del Carnaval de Telde 2026, iniciado con el pregón de Salvador Santana y el pasacalles inaugural, que han vuelto a llenar las calles de música, fantasía y espíritu carnavalero.