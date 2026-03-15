Mitos y leyendas toman Telde en una cabalgata multitudinaria de cuatro kilómetros

Telde vivió este sábado una de las jornadas más esperadas de su Carnaval 2026 con la celebración de la Gran Cabalgata, inspirada en la alegoría Un Mundo de Fantasía: Mitos y Leyendas. Miles de personas salieron a la calle para participar y disfrutar de un desfile que recorrió cuatro kilómetros del casco urbano en un ambiente marcado por la música, el color y la creatividad .

El cortejo arrancó a las 17.00 horas desde la avenida Alejandro Castro y avanzó por la avenida del Cabildo, la rotonda Daora y otras vías principales hasta concluir en las inmediaciones del parque urbano de San Juan. Abrió la comitiva la comparsa Aragüimé, seguida por la batucada Caribe y las murgas locales Los Nietos de SaryManchez, Los Biznietos de SaryManchez, Las Golisnionas, Los Diver y Los Tutti Fruti que animaron el recorrido con humor y ritmo .

Una treintena de carrozas desplegó temáticas inspiradas en mundos imaginarios, acompañadas por cientos de carnavaleros con disfraces originales que convirtieron las calles en un espectáculo continuo. La celebración se prolongó por la noche en el Auditorio José Vélez con una gran verbena a cargo de DJ Promaster, el Grupo Arena y Ritmo Bakano, que pusieron el broche musical hasta la madrugada .

Dispositivo especial de limpieza

El evento contó además con un operativo específico de limpieza integrado por 33 trabajadores y 10 vehículos, que actuaron durante y después del desfile para restablecer la normalidad en las calles en el menor tiempo posible .

La programación festiva prosigue este domingo con el Encuentro de Academias de Baile en el auditorio del parque de San Juan y el tradicional Baile en Blanco en el Centro de Mayores, consolidando un fin de semana en el que Telde reafirma su apuesta por la cultura y las tradiciones carnavaleras .