La Feria del Libro de Telde continúa desvelando a los protagonistas de su próxima edición con la participación del escritor Andrés Pascual

La Feria del Libro de Telde continúa anunciando a los autores y autoras que formarán parte de su próxima edición, que se celebrará del 16 al 19 de abril, incorporando en esta ocasión al reconocido escritor Andrés Pascual.

Pascual, nacido en La Rioja, es licenciado en Derecho, pianista y compositor, y se ha consolidado como uno de los autores españoles más leídos de su generación. Es autor de numerosas novelas de éxito, entre las que destacan El guardián de la flor de loto o Taj, obra con la que obtuvo el Premio Alfonso X El Sabio de Novela Histórica.

Además de su faceta literaria, Andrés Pascual desarrolla una intensa actividad como conferenciante internacional, centrada en el crecimiento personal, la motivación y el bienestar organizacional. Asimismo, es creador de un programa especializado en bienestar y desarrollo personal en el ámbito profesional.

Su obra se caracteriza por combinar la narrativa con la experiencia vital y el desarrollo personal, lo que le ha permitido conectar con miles de lectores dentro y fuera de España.

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Con la confirmación de Andrés Pascual, la Feria del Libro de Telde sigue sumando nombres destacados a su programación, consolidándose como una de las grandes citas culturales del municipio y un espacio de encuentro entre autores y lectores.