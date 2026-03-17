El Hospital ICOT Ciudad de Telde inaugura el primer servicio de Urgencias 24 horas del municipio

El acto de inauguración contó con la presencia del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, quien visitó las instalaciones acompañado por el director general del Grupo ICOT, Domingo Montesdeoca, encargado de mostrarle las distintas áreas del hospital y el nuevo servicio de Urgencias.

Con la puesta en marcha de este servicio, el Hospital ICOT Ciudad de Telde se consolida como hospital general de referencia en el sureste de Gran Canaria.

Durante la visita institucional, el alcalde de Telde agradeció la apuesta del Grupo ICOT por el municipio y destacó la importancia de seguir reforzando la atención sanitaria en la ciudad.

“En nombre de esta ciudad quiero dar las gracias al Grupo ICOT por seguir apostando por Telde, innovando y, además, por cuidarnos tanto. Es una buena noticia que el hospital siga creciendo y reforzando su compromiso con esta ciudad, llevando además el nombre de este querido municipio.”

La apertura de Urgencias 24 horas se suma a la reciente inauguración de la nueva área quirúrgica y la Unidad de Cuidados Especiales (UCE), convirtiendo al Hospital ICOT Ciudad de Telde en el primer y único centro hospitalario del municipio que cuenta con quirófanos propios. Esta ampliación supone un salto cualitativo muy importante en la atención sanitaria del sureste de Gran Canaria, dando respuesta a una demanda histórica del municipio.

El servicio de Urgencias 24 horas cuenta con un equipo médico y de enfermería que permite una respuesta clínica avanzada, con el respaldo de diferentes especialidades como traumatología, cirugía general, medicina interna o neurología, así como con pruebas de radiodiagnóstico —resonancia magnética, TAC o ecografía— y análisis clínicos, entre otras.

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El nuevo servicio permite ofrecer atención médica urgente de forma ininterrumpida los 365 días del año, con una respuesta rápida, cercana y resolutiva, sin necesidad de desplazamientos fuera de la ciudad de Telde.