El regreso de la vivienda pública a Telde: 109 casas protegidas en Jinámar con 21 millones de inversión en un año y medio

El municipio de Telde contará en un año y medio con 109 nuevas viviendas protegidas y de promoción pública, tras una inversión de 21 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias. El proyecto incluye tres nuevos edificios en la zona de Jinámar, cada uno con aproximadamente 37 viviendas, que supondrán un impulso importante para la oferta de vivienda pública en la localidad. Dos de las obras de estos edificios ya han sido adjudicadas, mientras que el tercero se licitará a lo largo de este año, de manera que se espera que dentro de un año y medio las familias teldenses puedan entrar a vivir en sus nuevos hogares.

Así lo confirmó a este periódico el consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, este martes durante la colocación de la primera piedra de uno de los tres nuevos edificios que se construirán en el barrio. Esta edificación contará con 36 viviendas protegidas de promoción pública, cuya entrega está prevista en aproximadamente un año. Los pisos estarán diseñados con dos, tres y cuatro dormitorios y contarán con 34 plazas de garaje destinadas a los futuros residentes. La adjudicación de las viviendas se realizará a través del Instituto Canario de la Vivienda, que llevará a cabo un proceso de baremación basado en criterios objetivos y transparentes para determinar qué familias podrán acceder a los inmuebles. Entre los requisitos establecidos, se destaca que los solicitantes deberán ser residentes en el municipio de Telde y acreditar una residencia mínima de 12 años en la comunidad autónoma de Canarias.

Las viviendas contarán con hasta cuatro habitaciones e irán destinadas a familias de clase social media

Los tres edificios se construirán en los alrededores de una parcela situada en la calle Manuel Alemán Álamo, que cuenta con una superficie de 1.920 metros cuadrados. La promoción a la que se dio inicio con la colocación de esta primera piedra tendrá tres plantas de altura y albergará viviendas diseñadas con ventilación cruzada, para favorecer la eficiencia energética y el confort de los futuros residentes.

Parcela en la que se va a construir el edificio de 36 viviendas proteginadas en Jinámar. / LP/DLP

Para familias de clase media

Las viviendas tendrán un coste asequible y estarán destinadas previsiblemente a familias de clase media, aunque durante el acto de colocación de la primera piedra no se detallaron todos los requisitos necesarios para optar a ellas. No obstante, el consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, adelantó que estas viviendas estarán destinadas exclusivamente a «residentes en el municipio de Telde» y a personas que acrediten más de 12 años de residencia en la comunidad autónoma de Canarias.

En el acto también estuvieron presentes el consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; y el alcalde del municipio de Telde, Juan Antonio Peña, entre otras autoridades.

Lugar en el que se va a levantar en el edificio.

Por su parte, la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, subrayó que este tipo de promociones forman parte de las medidas que se están impulsando para afrontar la problemática del acceso a la vivienda en el archipiélago. En este sentido, explicó que están dirigidas también a familias que cuentan con una «cierta estabilidad económica y laboral», pero que, aun así, encuentran dificultades para acceder a una vivienda digna en las isla.

Sin viviendas públicas en Telde desde el año 2010

El presupuesto para esta nueva edificación asciende a 7,4 millones de euros, financiados con fondos del Gobierno de Canarias y con otras aportaciones procedentes de los fondos europeos Next Generation. Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico busca acelerar la recuperación del ritmo de construcción de vivienda pública tras años de parálisis en este ámbito. En el municipio de Telde, la última promoción de viviendas públicas se finalizó en 2010, por lo que esta actuación supone retomar la construcción de nuevas viviendas protegidas más de quince años después.

«También es necesario promover la construcción de vivienda protegida por parte del sector privado», recalcó el consejero, quien destacó que esta medida también resulta fundamental para reducir el problema habitacional que afecta a las islas. Además, subrayó que, de las 30.000 solicitudes registradas para acceder a una vivienda protegida en Canarias, solo un tercio corresponde a viviendas de promoción pública. «En el año 2025 superamos las 5.000 viviendas en construcción», añadió el consejero.