La Sala de Exposiciones de las Casas Consistoriales acoge la muestra "Paisajes insulares distópicos" de Germán Páez

La Sala de Exposiciones de las Casas Consistoriales de Telde acoge, a partir del 18 de marzo, la exposición fotográfica Paisajes insulares distópicos, del creador lanzaroteño Germán Páez. Se trata de una propuesta artística que reflexiona sobre el impacto del cambio climático y el modelo de consumo actual a través de imágenes generadas con inteligencia artificial.

La muestra está organizada por el Centro de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria dentro del circuito artístico Itineraria, y cuenta con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde y la empresa municipal Gestel.

La exposición podrá visitarse hasta el 7 de abril, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Con motivo de la exposición, el artista ofrecerá varias actividades abiertas al público para profundizar en su proceso creativo y en los conceptos que inspiran la muestra.

Germán Páez realizará dos visitas guiadas, que tendrán lugar el 19 de marzo y el 7 de abril a las 19:00 horas. En ellas explicará el desarrollo de esta serie de imágenes, así como su reflexión artística sobre el paisaje insular, el cambio climático y el uso de la inteligencia artificial como herramienta creativa.

Asimismo, el 26 de marzo a las 18:30 horas se celebrará el taller titulado "Cómo hacer collages con los hombrecitos de negro como tema", una actividad en la que el artista mostrará algunas claves para experimentar con el collage como forma de expresión visual.

En Paisajes insulares distópicos, Páez presenta una serie de seudofotografías generadas mediante inteligencia artificial que imaginan escenarios futuros marcados por la transformación del territorio insular. A través de imágenes cargadas de sarcasmo y exageración, el artista muestra paisajes invadidos por turistas, ciudades sobreexplotadas, tormentas de arena o inundaciones, como una crítica al impacto del turismo masivo, la contaminación y el consumo desmedido.

Las obras se exhiben en pequeñas cajas agrupadas por temáticas y plantean una reflexión sobre las contradicciones de un mundo que parece continuar su ritmo habitual pese a la crisis ecológica. El objetivo, según el propio autor, es provocar en el espectador sensaciones de inquietud que inviten a reflexionar sobre la degradación del entorno.

Además, la muestra propone un debate sobre el papel de la inteligencia artificial en el arte contemporáneo. Páez defiende que, lejos de sustituir al artista, la IA se convierte en una herramienta creativa que permite "pintar con palabras", ampliando las posibilidades de experimentación visual.

Nacido en Lanzarote en 1967, Germán Páez se interesó desde sus inicios por corrientes como el informalismo, influido por artistas como Manolo Millares, Antoni Tàpies o Antonio Saura. Posteriormente exploró el arte conceptual y el neodadaísmo, inspirándose en creadores como Yves Klein o Piero Manzoni, así como en los procesos vinculados al Land Art.

Desde los años noventa ha desarrollado una trayectoria artística centrada en la transformación del paisaje canario y sus huellas en el territorio, abordando temas como las construcciones abandonadas, la intervención humana en el entorno o los vertederos ilegales. Entre sus proyectos destacan Entre paisajes, Hitos en el paisaje, Ruta a pie o la iniciativa Remarcando vertederos ilegales, presentada en la Bienal de Arte, Arquitectura y Paisaje de Canarias en 2007.

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En los últimos años ha ampliado su trabajo hacia la experimentación fotográfica y las posibilidades creativas de la inteligencia artificial. En 2024 presentó la muestra Visiones de la ciudad, dedicada a Las Palmas de Gran Canaria, y ahora da un paso más con Paisajes insulares distópicos, una serie de catorce imágenes que imaginan escenarios climáticos extremos en una ciudad ficticia inspirada en el paisaje urbano de la capital grancanaria.